Мнение: Обвал производства газа в Европе, Шольц обвиняет Путина в росте цен и вредность американского СПГ

1. За последние 10 лет собственное производство природного газа в Евросоюзе резко упало (ссылка). Провал виден по всем крупным европейским странам-газодобытчикам, кроме Румынии (на заглавном графике показана чёрным цветом). Особенно резко сократилось производство в Дании (красный цвет) и Нидерландах (жёлтый цвет).



Впрочем, если говорить точнее, график показывает, какую долю во внутреннем потреблении страны покрывает её собственное производство газа. Поэтому отчасти провал на графике связан с ростом потребления газа в Евросоюзе на фоне пролоббированного зелёными партиями отказа от нефти и, в особенности, от угля.

2. Просадка европейской энергетики – катастрофа для европейских политиков, которые рискуют уже потерять власть из-за растущего недовольства населения. Вместе с тем, европейские лидеры продолжают обвинять во всём Россию, так как обвинять настоящих виновников, США, они не могут.

Например, Олаф Шольц заявил, что цены на энергию в Германии поднимает лично Владимир Путин (ссылка):



Канцлер Германии Олаф Шольц возложил ответственность за рост цен на энергоносители в Европе на президента России Владимира Путина. По его словам, правительство Германии вынуждено закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы СПГ, и это обходится значительно дороже.

Своё заявление Шольц сделал на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По его словам, после прекращения поставок газа из России Германия лишилась половины получаемого газа, а Европа недосчиталась 120 миллиардов кубометров топлива.

«Россия прекратила энергоснабжение Европы. Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу». – Олаф Шольц, канцлер Германии.

Канцлер также заявил, что прекращение поставок привело к серьезным последствиям для цен на энергию — за газ на мировых рынках пришлось платить в 10 раз больше, чем раньше. Он отметил, что правительство Германии было вынуждено принять решительные меры, чтобы исправить ситуацию. Так, власти решили закупать больше газа из Норвегии и строить терминалы СПГ на севере страны.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал слова Шольца. Он назвал его заявление ложью.

«Немец врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

3. На уровнях ниже, впрочем, немцы осмеливаются американцам даже немного дерзить (ссылка):

В Германии заявили, что использование сжиженного природного газа (СПГ) оказалось вреднее для климата, чем сжигание угля. Об этом со ссылкой на ученых Корнелльского университета сообщает газета Die Welt.

Согласно исследованию, получение энергии из американского СПГ создает больше парниковых газов, чем использование угля. По словам одного из авторов исследования, Роберта У. Ховарта, вся цепочка добычи и транспортировки, от гидроразрыва пласта до очистки, сжижения и, наконец, доставки топлива через Мировой океан, порождает обширные утечки метана, особенно агрессивного газа.

Даже при выборе самых экологичных судов и кратчайших маршрутов доставки у использования СПГ на 24 процента выше выбросов парниковых газов. В худшем случае СПГ порождает на 274 процента больше выбросов, нежели сжигание каменного угля.

Для затыкания дыр в энергобалансе немцам приходится сейчас спешно расконсервировать свою угольную отрасль, которую ранее успели почти полностью задушить зелёные. Переход с чистого газа на грязный уголь нужно идеологически оправдывать, вот они и вбрасывают тезис, что свой уголь лучше заокеанского СПГ (в любом случае получается, однако, что самый дешёвый и самый экологичный – это российский трубопроводный газ, но про это говорить нельзя).