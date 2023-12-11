 

Ученые нашли разлом, способный вызвать цунами в США и Канаде

11.12.2023, 23:38, Разное
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Как сообщает британское издание Daily Mail, французские ученые выражают опасения по поводу того, что 75-километровый разлом, обнаруженный на территории Соединенных штатов, может спровоцировать землетрясение и цунами.

В том случае, если землетрясение действительно произойдет, морское дно пролива Аро поднимется, что значительно повысит степень риска возникновения цунами в окружающем бассейне Джорджии, а именно в городах Сиэтл, Такома, Беллингем, Олимпия, Ванкувер, Виктория и Уистлер.

Эксперт Ник Харриххаузен, представляющий французский Университета Гренобль-Альпы, уточнил, что в этом случае может повториться ситуация, имевшая место несколько тысяч лет назад, когда два массивных каменных блока разлома соскользнули друг с друга и вызвали сильное землетрясение.  


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