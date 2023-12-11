Рупор кремлевской пропаганды: “Голубоглазый самурай”
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По рекомендации друзей глянул "Голубоглазого самурая".
Это 8-серийный анимационный фильм с сквозным сюжетом про женщину-самурая в Японии эпохи сегуната.
Основная фабула, если без серьезных спойлеров, заключается в том, что некий самурай с голубыми глазами ищет в Японии эпохи сегуната 4х британцев, которые когда-то изнасиловали женщину, родившую бастарда-метиса с голубыми глазами. Ну а сам самурай является женщиной, которая притворяется мужчиной, потому что в Японии женщинам нельзя быть самураями. Поэтому основные линии данного творения это вопросы великой мсти британским империалистам и угнетения женщин в патриархальной Японии.
Плюсы.
1. Шикарная картинка и анимация. Одна из лучших за последние годы.
2. Неплохая атмосфера Японии того периода с различными деталями. Историю по "Голубоглазому самураю" учить разумеется не надо.
3. Различные элементы культуры, мифологии и религии Японии. Это само собой на любителей японщины.
4. Динамичный и затейливый экшн. Под конец слегка надоедает, но в целом хорошо.
5. Отличная музыка. Ряд композиций просто ах.
6. Деконструкция культа самураев. Мрак, грязь, страх и ничего человеческого.
7. Несколько раз достаточно прямолинейно полоскали Британскую Империю и ее таланты в части завооеваний и убийств.
Минусы.
1. Авторы перегнули с пропагандой современного феминизма. Понятно, что они хотели акцентировать внимание на угнетенной роли женщин в патриархальной Японии (таковое имело место быть), но с этим получился перебор, причем посылы проговариваются топорно в лоб. Чуваки, я уже все понял. Нет тупой ублюдок – послушай еще раз про угнетенное положение женщин.
2. Авторы перегнули с крутостью главной героини, которая бегает и прыгает после различных протыканий туловища и ног разным холодным оружием, вроде тройных когтей в пузо или пики в лодыжку. Но сильную и независимую женщину такие мелочи не останавливают – поохала, покряхтела и пошла дальше шинковать шовинистических ублюдков.
3. Масштабные баталии у авторов получаются куда как хуже, нежели камерные поединки ограниченной группы лиц с железными предметами.
4. История не законченная. Когда-то там в 2025 году выйдет продолжение с развитием сюжетных арок основных героев,
Также стоит отметить, что в "Голубоглазом самурае" присутствует много насилия, расчлененки и обнажёнки, так что он конечно 18+
В целом, кино на любителя, несомненные достоинства имеются, смотреть можно.
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Источник: Colonel Cassad
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