Рупор кремлевской пропаганды: “Голубоглазый самурай”

По рекомендации друзей глянул "Голубоглазого самурая".

Это 8-серийный анимационный фильм с сквозным сюжетом про женщину-самурая в Японии эпохи сегуната.

Основная фабула, если без серьезных спойлеров, заключается в том, что некий самурай с голубыми глазами ищет в Японии эпохи сегуната 4х британцев, которые когда-то изнасиловали женщину, родившую бастарда-метиса с голубыми глазами. Ну а сам самурай является женщиной, которая притворяется мужчиной, потому что в Японии женщинам нельзя быть самураями. Поэтому основные линии данного творения это вопросы великой мсти британским империалистам и угнетения женщин в патриархальной Японии.

Плюсы.

1. Шикарная картинка и анимация. Одна из лучших за последние годы.

2. Неплохая атмосфера Японии того периода с различными деталями. Историю по "Голубоглазому самураю" учить разумеется не надо.

3. Различные элементы культуры, мифологии и религии Японии. Это само собой на любителей японщины.

4. Динамичный и затейливый экшн. Под конец слегка надоедает, но в целом хорошо.

5. Отличная музыка. Ряд композиций просто ах.

6. Деконструкция культа самураев. Мрак, грязь, страх и ничего человеческого.

7. Несколько раз достаточно прямолинейно полоскали Британскую Империю и ее таланты в части завооеваний и убийств.

Минусы.

1. Авторы перегнули с пропагандой современного феминизма. Понятно, что они хотели акцентировать внимание на угнетенной роли женщин в патриархальной Японии (таковое имело место быть), но с этим получился перебор, причем посылы проговариваются топорно в лоб. Чуваки, я уже все понял. Нет тупой ублюдок – послушай еще раз про угнетенное положение женщин.

2. Авторы перегнули с крутостью главной героини, которая бегает и прыгает после различных протыканий туловища и ног разным холодным оружием, вроде тройных когтей в пузо или пики в лодыжку. Но сильную и независимую женщину такие мелочи не останавливают – поохала, покряхтела и пошла дальше шинковать шовинистических ублюдков.

3. Масштабные баталии у авторов получаются куда как хуже, нежели камерные поединки ограниченной группы лиц с железными предметами.

4. История не законченная. Когда-то там в 2025 году выйдет продолжение с развитием сюжетных арок основных героев,

Также стоит отметить, что в "Голубоглазом самурае" присутствует много насилия, расчлененки и обнажёнки, так что он конечно 18+

В целом, кино на любителя, несомненные достоинства имеются, смотреть можно.

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