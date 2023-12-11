Раскрыт секрет прочности Великой Китайской стены

Как сообщает издание Science Advances, участки Великой Китайской стены до сих пор сохраняют высокую степень прочности за счет цианобактерий и мхов, обеспечивающих сооружению дополнительную защиту от эрозии.

В ходе исследования, проведенного учеными Китайского сельскохозяйственного университета в Пекине, были взяты образцы на восьми участках, возведенных в период с 1368 по 1644 год, из которых 67% содержали биокорки из микробов, повышавших степень прочности в три раза, особенно в том случае, если в непосредственной близости находился мох, дополнительно укрепляющий стену.

Ученые уточнили, что цианобактерии и другие микробы выделяют вещества, которые, прилипая к частицам земли, выступают в качестве своеобразного цемента.