Установлена связь между синим светом экранов смартфонов и старением

Как сообщает издание PNAS Nexus, результаты исследования показали, что регулярное воздействие синего света низкой интенсивности на мух дрозофил оказало влияние на их старение и суточные ритмы, а именно с подобным развитием света ежедневно сталкиваются миллиарды пользователей смартфонов.

В ходе исследования было установлено, что синий цвет изменил степень активности генов и работы N6-метиладенозина, а эта молекула играет ключевую роль в процессе старения и регуляции суточных ритмов.

Ученые отмечают, что наибольшее воздействие синий цвет оказал на ткани глаз и мозга, уточнив, что типы генов, активность которых была изменена, позволяют предположить, что воздействие синего цвета может оказать негативное влияние на работу нервных клеток, в связи с чем следует продолжить изучение потенциальной опасности воздействия синего света низкой эффективности на человека.