AJCN: темный шоколад может снизить риск развития деменции

Как сообщает издание AJCN, включение в рацион темного шоколада может способствовать повышению когнитивных способностей у определенной группы людей и минимизировать риск развития деменции.

В ходе исследования, проведенного учеными Массачусетского университета, участников, отличающихся повышенной степенью риска развития деменции, разделили на две группы, выдавая первой в течение двух лет по 500 миллиграммов темного шоколада с добавлением экстракта какао в день, в то время как представители второй получали плацебо.

Было установлено, что экстракт какао сколь-либо существенного влияния на когнитивные функции пожилых людей не оказывает, но умственные показатели улучшились у участников эксперимента с неправильными пищевыми привычками.