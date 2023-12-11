 

AJCN: темный шоколад может снизить риск развития деменции

11.12.2023, 21:14, Разное
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Как сообщает издание AJCN, включение в рацион темного шоколада может способствовать повышению когнитивных способностей у определенной группы людей и минимизировать риск развития деменции.

В ходе исследования, проведенного учеными Массачусетского университета, участников, отличающихся повышенной степенью риска развития деменции, разделили на две группы, выдавая первой в течение двух лет по 500 миллиграммов темного шоколада с добавлением экстракта какао в день, в то время как представители второй получали плацебо.

Было установлено, что экстракт какао сколь-либо существенного влияния на когнитивные функции пожилых людей не оказывает, но умственные показатели улучшились у участников эксперимента с неправильными пищевыми привычками.    


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