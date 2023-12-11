Мнение: О самом ценном агенте Путина… Ну кто бы мог подумать?

И пока все вокруг кричали громко «Волки-волки!», то есть — «Орбан! Орбан!!!», главный путинский агент в Европе продолжал тихо и неспешно делать свою работу. Во вполне «путинском» стиле, катати. Вы ведь уже успели понять, что это первый в новейшей России руководитель государства, который никуда не спешит и смотрит далеко вперёд?

А, главное, ну кто бы мог подумать?

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости «децентрализации» #ЕС. По его словам, Евросоюзу следует отказаться от централизации ради собственного выживания. И Польша, как никто другой, в рамках Евросоюза будет противостоять централистским тенденциям, которые рано или поздно могут разрушить его.

«Последние попытки централизации в Европейском союзе предвещают конец европейского сообщества, каким мы его знаем», — подчеркнул польский политик.

Узнаваемо. Традиция давняя. Польша сильна раздорами, говорилось на протяжении веков. Это её и погубило в конце концов. Три раздела Речи Посполитой — тому порукой. А ведь когда-то претендовала на империю «от можа до можа».

Ну и кто после этого станет утверждать, что Матеуш Моравецкий, реализующий давнюю мечту Кремля: ослабить ЕС, — не путинский агент?

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