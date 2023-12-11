Скандалы: Особенности семейной жизни Андрея Макаревича

Как после трех неудачных браков певец в 66 лет женился на женщине на 30 лет младше себя

Четыре года назад лидер «Машины времени» уверял, что разочаровался в институте семьи, не нуждается в спутнице жизни и видит особую прелесть в статусе холостяка. Как говорится, не зарекайся: в декабре 2019-го Андрей Макаревич* женился в четвертый раз.

Неужели настал момент жить «долго и счастливо»? Ведь в прошлом и громкие романы, и браки Андрея Макаревича* заканчивались одинаково. Окружающие уже начали шутить, что ни одна женщина не задерживалась рядом с музыкантом дольше, чем гитара.

«Все разрушалось. Причина, видимо, в том, что я запрограммирован на какой-то особенный женский генотип, — рассуждал ранее Макаревич*. — У меня нет параметров и эталонов в смысле внешности. Но их объединяло одно — все оказывались немножко сумасшедшими, с неуравновешенной психикой, очень эмоциональны. На первом этапе это меня подкупало: если человек радуется, то бурно, если печалится — тоже. Но именно это делало женщину трудно переносимой спустя какое-то время. Наверное, мне нужен кто-то более спокойный».

11 декабря лидеру «Машины времени» исполняется 70, и сегодня он уверен, что обрел долгожданное личное счастье и встретил женщину мечты. Чем же Эйнат Кляйн отличается от предыдущих пассий певца и кто безуспешно пытался завоевать его сердце в прошлом?

Молодо-зелено

Макаревичу* было 22, когда у него родилась внебрачная дочка Дана. Правда, о существовании наследницы артист узнал только спустя два десятилетия, когда она сама решилась позвонить. «Я же не знал о ней ничего. Дана позвонила и все объяснила. Наверное, у девушки только теперь возникла потребность познакомиться со мной, а раньше она обходилась без этого или в семье был другой мужчина, заменявший моей дочери отца», — заключил музыкант.

Очевидно, отношения с мамой Даны не сложились, так как в молодости певец был слишком поглощен музыкой, чтоб отвлекаться на что-то еще. Зато с дочкой, которая оказалась гражданкой США, а потом и с ее тремя детьми Джимми, Эммой и Сарой, Макаревич* контакт наладил.

Не слишком удачным оказался первый брак певца с Еленой Глазовой, чей отец, политобозреватель Игорь Фесуненко, активно помогал «Машине времени» в начале творческого пути. Семья просуществовала всего три года, и вновь факт расставания влюбленных мы могли бы списать на возраст Макаревича* и его одержимость музыкальной карьерой, но есть и другая версия.

«Ленка была самой умной и самой красивой из жен Макаревича*. Видимо, поэтому она довольно быстро покинула его. У Макара был приятель — поляк по имени Мартин. Он появился у нас где-то в 78-м году и снял фильм о подпольном роке в СССР. Именно к нему в Польшу Макаревич* ездил на пару месяцев, после того как старый состав „Машины“ разошелся и мы начали работать вместе. Ну а дальше случилось следующее: Ленка была очарована младым ляхом и, разведясь с Андреем, вышла за него замуж», — писал музыкант Петр Подгородецкий в скандальной книге «Машина с евреями».

Ну а дальше, по словам Подгородецкого, Андрей Макаревич* пустился во все тяжкие, и за пять лет число его кратковременных интрижек с поклонницами достигло нескольких сотен. Вероятно, коллега преувеличил количество амурных побед лидера рок-группы, хотя вряд ли стремительно набирающий популярность певец мог оставаться абсолютно одиноким. Гадать не станем, а заострим внимание на фактах: в 1986-м Макаревич* всерьез влюбился в бывшую жену основателя «Воскресения» Алексея Романова, Аллу Голубкину.

Поначалу Андрей переживал, что вокалист попытается вернуть экс-супругу. Однако оказалось, что Алексей уже увлекся страстной брюнеткой из трио «Экспрессия», так что говорить о соперничестве музыкантов не приходится. Спустя полгода ухаживаний Голубкина переехала к лидеру «Машины времени» домой вместе со своей таксой и печатной машинкой, а еще через пару месяцев стала Аллой Макаревич.

События развивались быстро, и певец оглянуться не успел, как у него появился сын Иван. Чем старше мальчик становился, тем больше походил на знаменитого папу, правда, профессию в итоге выбрал творческую, но несколько иную — актерскую. Однако не будем забегать вперед и отметим, что рождение ребенка не укрепило союз Андрея и Аллы. Макаревич* начал все чаще проводить время не с женой в квартире на Ленинском проспекте, а на даче в Валентиновке. В итоге супруги развелись, а их друзья впоследствии отмечали, что виной всему — пресловутая разница темпераментов.

Романы с ведущей и журналисткой

Следующие пару лет у музыканта не было постоянной подруги. По словам коллег, в Подмосковье к нему часто наведывались разные дамы, но ни одна не сумела задержаться надолго. Все изменилось в начале 90-х, когда в интервью Макаревич* неожиданно признался, что влюблен в голос ведущей радиостанции «Европа Плюс» Ксении Стриж.

«А после общая знакомая рассказала ему, что я буду на новоселье у нашего однокурсника. Андрей позвонил и позвал за город в свой дом. Я тогда ответила: „Вообще-то я в компании и к незнакомым мужчинам по ночам не езжу“. Именно поэтому он сказал взять такси и приезжать нам всем. Утром Андрей отвез меня в студию, и я призналась, что состою в отношениях. Он, конечно, был удивлен, но велел собирать сумки. За 15 минут я собралась и переехала к нему на четыре года», — рассказывала Стриж в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

В узких кругах шептались, что влюбленные вот-вот поженятся, но этого так и не произошло: отношения рухнули из-за нелепой обиды. Когда Андрей уезжал на гастроли, Ксения оставалась за городом абсолютно одна, да и добираться до Москвы было крайне неудобно, поэтому ведущая попросила избранника снять ей квартиру в столице. Жилье, конечно, арендовали, вот только это очень задело Макаревича*.

«Мы распили бутылку вина, попрощались и потом не виделись больше месяца. Не звонили друг другу, но его приятели позднее рассказывали, что он очень переживал. Никаких скандалов не было. Просто отношения закончились так же внезапно, как и начались», — отмечала Стриж.

Бывшим влюбленным удалось сохранить дружбу после разрыва, и они продолжили изредка общаться, хотя о прежней близости не шло и речи. Ксения впоследствии обрела счастье в союзе с директором по рекламе Андреем Сусиковым.

Ну а Макаревича* в конце 90-х накрыло новое чувство — к журналисту Анне Рождественской. Музыкант красиво ухаживал, дарил пассии бриллианты, возил в путешествия за границу. Но на второй год отношений мужчину словно подменили. Анна забеременела, однако кто-то в звездной тусовке напел Андрею, что, возможно, ребенок не от него, и Рождественская попросту хочет женить артиста на себе.

«От аборта я отказалась. Дальше было хуже. Я попросила у него денег — очень хотелось черешни. Килограмм стоил 42 рубля. „Ты мне слишком дорого обходишься“, — заявил Макаревич*. Я с ужасом подумала, что он будет говорить это всякий раз, когда мне понадобится новая пеленка или распашонка, и пошла работать. Я сама зарабатывала вплоть до родов. Андрей ездил на гастроли уже один. Когда он бывал дома, то его все раздражало», — описывала крах отношений Рождественская.

К моменту рождения дочки Нюши женщина уже решила, что не останется рядом с музыкантом. По признанию Анны, ребенком певец не интересовался, хотя в финансовой помощи не отказывал. Когда девочке исполнилось четыре, она захотела увидеться с папой, однако встречи с ним оказались крайне редкими и короткими…

Разочарование и новая надежда

В 50 Андрей Макаревич* женился на фотохудожнице Наталье Голубь и дал откровенное интервью, в котором не только поделился радостной новостью, но и нелестно высказался о прошлых пассиях. Хотя имен музыкант не называл, Рождественская приняла слова на свой счет.

«Некоторые думают, что, если внезапно родить ребенка, можно заставить мужчину вступить в брак. Они ошибаются. Если нет любви, брак не может стать счастливым. Если женщина решает все-таки родить, она берет на себя персональную ответственность, и никто ей это запретить не может. Так и появились на свет мои дочери… Тем не менее у меня с ними отличные отношения, во всяком случае, со старшей, ведь о маленькой говорить пока рано. Я очень рад, что она у меня есть. Помогаю чем могу», — заявил лидер рок-группы в том интервью.

Ответ Анны не заставил себя ждать. «Даже если бы я действительно была девочкой на одну ночь, как следует из его речи, зачем так говорить о матери своего ребенка? — негодовала журналист. — Я очень рада, что Андрей нашел в жизни свое счастье. И от всего сердца желаю, чтобы у него все было хорошо. Об одном прошу — не хочу, чтобы выходили газеты, где он говорит обо мне. А хочу, чтобы он занимался своим настоящим — семьей, работой — и будущим — детьми. И оставил в покое свое прошлое».

Искренними были пожелания Рождественской или нет, но и этот союз Макаревича* распался спустя семь лет. Хотя после ряда любовных неудач певец принял решение не распространяться о личной жизни, через три года остановить поток слухов о его романе с вокалисткой Марией Кац оказалось невозможно. Вместе они гастролировали, вдвоем выбирали Андрею Вадимовичу квартиру в Израиле. Но, очевидно, и с коллегой по цеху отношения у артиста не сложились. Свое разочарование в семейной жизни он и не думал скрывать.

«Я не считаю, что одиночество — это недостаток. Это достоинство. Для чего мне нужна спутница жизни? Рубашки стирать? Для этого есть специально обученные люди. Борщи варить? Я и сам их прекрасно готовлю», — рассуждал Макаревич* в 2018-м.

Сменить мнение никогда не поздно, и из убежденного холостяка в декабре 2019 года музыкант вновь превратился в семьянина. Свадьба была тайной, так что поклонники узнали о ней только весной 2020-го. Избранницей певца оказалась историк Эйнат Кляйн, организовывавшая элитные туры по Ближнему Востоку и Африке. Влюбленные познакомились в Эфиопии, и с того момента Макаревич* уже не представлял жизни без Эйнат. Чем же она выделялась из списка женщин рокера?

Для начала — Кляйн младше избранника на 30 лет, и хотя Андрей Вадимович уверяет, что возраст не имеет никакого значения, многие мужчины сочтут подобную разницу скорее плюсом. Кроме того, четвертая супруга музыканта имеет два высших образования — журналистское и историческое — и широкий кругозор.

«Я полюбил не за что-то. Когда любишь за что-то, это уже расчет. Я раньше даже не предполагал, что такие люди, как Эйнат, существуют. Она гид, исследователь, занимается скалолазанием, путешествует», — откровенничал артист в интервью.

К слову, журналистка долгое время жила в Киеве под именем Инна Калинина, а уже после возвращения на Родину предков, в Израиль, стала Эйнат, историком и профессиональным гидом. Кляйн владеет пятью иностранными языками, продает дорогое вино и устраивает онлайн-дегустации: когда мир охватила пандемия коронавируса, пришлось зарабатывать чем-то, кроме экскурсий. Самодостаточная, умная, амбициозная, к тому же, по признанию самого Макаревича, готовит лучше него — чем не женщина мечты?

В марте 2022-го у пары родился сын Эйтан, и по словам Кляйн, российского гражданства у мальчика не будет, хотя она намерена говорить с ним на русском. Именно появление наследника стало основной причиной репатриации семьи, однако многие увидели в переезде политические мотивы.

Репатриация и хейт соотечественников

Разумеется на общественное мнение повлияли резкие фразы Макаревича, заступившегося за прилетевших в Израиль Аллу Пугачеву и Максима Галкина**. «Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия — они, а не вы», — заявил певец в личном блоге в апреле прошлого года.

Впоследствии за оскорбление соотечественников пришлось оправдываться, ведь поклонников от этого не прибавлялось. «Я имел в виду хамов, которые позволяют себе очень нехорошо писать в Сети о людях, которым они в подметки не годятся. Только это меня взбесило. Я достаточно хорошо знаю Чулпан Хаматову. Сто лет общаюсь с Аллой Борисовной. Что она сделала? Какому количеству людей она подарила радость и счастье своей работой. Знаю, сколько Чулпан делала и делает, помимо того, что она гениальная актриса. Скольких детей спасла Хаматова со своим фондом. Я вот не удержался…» — подчеркнул музыкант в разговоре с Ксенией Собчак.

Макаревич* подчеркивал, что не собирается возвращаться в РФ, ведь не поддерживает текущую внешнюю политику страны. На фоне этого трудности возникли и с выступлениями в ряде европейских стран, например, в Прибалтике. «Концерты в России у нас закрыты. По миру — масса приглашений, но начались проблемы с визами. Будем искать другой глобус», — говорил музыкант летом 2022-го.

В прошлом году, когда артист задумался о новогодних корпоративах, по информации СМИ, он был не прочь выступить перед российской публикой, но лишь за баснословный гонорар: Макаревич* просил 200 тысяч рублей за минуту на сцене. В свободное же время от музыки певец работал над мемуарами под названием «Записки иноагента».

Кстати, данный статус не позволяет артисту получать авторские отчисления от собственных композиций. Кроме того, музыкант неоднократно получал штрафы за неправильное оформление предписанных судом плашек.

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.

**Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Оригинал материала: “StarHit.ru”