Компания Beanie Jam представила шапку с интегрированными наушниками

Для меломанов, которые не хотят расставаться с любимой музыкой даже в самые сильные морозы, компания Beanie Jam создала специальную вязаную шапку, в которую интегрированы Bluetooth-наушники.

На первый взгляд, Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat выглядит как обычная шапка, но внутри нее скрывается беспроводная гарнитура, подключающаяся к мобильным устройствам через Bluetooth, а элементы управления гарнитурой размещаются на кожаной этикетке.

Новинка, изготовленная из искусственного меха и доступная в нескольких цветовых вариантах, позволяет прослушивать музыку в течение десяти часов, а стать обладателем Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat можно за 15 долларов.