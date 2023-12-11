N-TV – Немцев предупредили о возможном возвращении призыва

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По мнению министра обороны Германии, повторное введение воинской обязанности сейчас столкнётся с трудностями, однако в итоге оно, возможно, произойдёт, пишет немецкий телеканал N-TV. Отмену обязательной военной службы Борис Писториус считает ошибкой. Бундесвер обязан быть боеспособным, независимо от того, нравится это населению страны или нет.



AP

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает возврата к обязательной военной службе, пишет немецкий телеканал N-TV. «Её отмена была ошибкой», — заявил политик СДПГ. Он признал, что повторное введение воинской обязанности сейчас столкнётся со значительными конституционными и структурными проблемами — «но дискуссия об этом будет набирать обороты».

По словам министра, он всегда исходит из принципа, что форма должна следовать за функцией. Поэтому он распорядился представить ему к Пасхе 2024 года планы того, как должна быть изменена структура бундесвера, чтобы он мог наилучшим образом выполнять задачи национальной и союзной обороны. «Тогда мы увидим, что это означает для численности бундесвера и всего остального», — пообещал Писториус.

По его словам, немцы должны быть готовы к переменам в менталитете в целом. Времена мирных дивидендов и низких расходов на оборону прошли: «Теперь мы должны быть в состоянии снова сдерживать потенциального агрессора». И бундесвер должен быть «боеспособным» — «нравится это всем или нет».

Как и многие другие сферы экономики, бундесвер страдает от острой нехватки свежих кадров. До того как Писториус занял пост министра обороны, в вооружённых силах Германии была установлена плановая численность в 203 тыс. солдат. Сейчас их всего 181 тыс., в дополнение к 81,5 тыс. гражданских служащих.

В начале ноября канцлер Олаф Шольц выразил скептическое отношение к возвращению обязательной военной службы. Он был «очень удивлён», когда в 2011 году обязательная военная служба была приостановлена, заявил Шольц на конференции бундесвера. Однако теперь существует новая структура вооружённых сил без призыва.

По его мнению, «отменять всё это снова было бы не очень хорошей идеей». Говоря об укреплении личного состава бундесвера, Шольц отметил важность «более интенсивного развёртывания резервистов». Такая задача сейчас стоит перед вооружёнными силами Германии, и у него «складывается впечатление, что дело движется». Ранее Писториус также подчёркивал, что «хорошо обученный резерв» должен усиливать бундесвер в случае обороны страны и альянса, напоминает немецкий телеканал N-TV.