 

Андрей Макаревич попросил российские власти приостановить действие его статуса иноагента на время новогодних корпоративов

11.12.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Андрей Макаревич обратился в Минюст с просьбой временно лишить его статуса иностранного агента, поскольку он не позволяет артисту участвовать в корпоративных мероприятиях крупных государственных компаний.

Война в УкраинеИсполнитель согласен снова стать иноагентом со 2 января 2024 года.

В своём письме в Минюст певец объяснил, что объём его финансовых потерь из-за невозможности выступать на корпоративах может составить от 40 до 100 млн рублей. Для того, чтобы решить вопрос с российским правосудием, Макаревич пообещал пожертвовать 10% выручки от новогодних мероприятий на нужды ВС РФ. Также он гарантировал, что в течение этого периода не будет говорить ничего про Владимира Путина и высказывать своё отношение к событиям в соседней стране.

В Минюсте ответили, что получили заявление Макаревича, но решение по нему пока не приняли.

– Я всё понимаю, политика-политикой, но деньги тоже зарабатывать нужно, – рассуждает музыкант. – Я в России вообще-то налоги плачу – 6%, как самозанятый, всё честно. После чёса можете обратно лепить свою плашку до следующего Нового года. Не я же виноват, что на корпоративы ЦАХАЛа меня не зовут.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Украина потребовала созвать Совбез ООН для обсуждения «Слова пацана»

13.12 / Россияне (якобы) смогут распределять средства госбюджета через «Госуслуги»

13.12 / Мнение: О слухах из Кремля… Где и когда всё закончится?

13.12 / В «Зоне 51» хранился металлический яйцевидный НЛО, утверждает военный подрядчик

13.12 / Мнение: О старье и старьёвщике… Почему (якобы) провалился Зеленский?

13.12 / Ученые предупредили об опасности безалкогольного пива

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Марьинка. Эпилог

13.12 / JNS: картофель снижает риск развития диабета

13.12 / В США изобретен препарат, замедляющий процесс старения собак

13.12 / Установлена связь между микропластиком и раком кишечника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика