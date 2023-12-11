Андрей Макаревич попросил российские власти приостановить действие его статуса иноагента на время новогодних корпоративов

Андрей Макаревич обратился в Минюст с просьбой временно лишить его статуса иностранного агента, поскольку он не позволяет артисту участвовать в корпоративных мероприятиях крупных государственных компаний.

Исполнитель согласен снова стать иноагентом со 2 января 2024 года.

В своём письме в Минюст певец объяснил, что объём его финансовых потерь из-за невозможности выступать на корпоративах может составить от 40 до 100 млн рублей. Для того, чтобы решить вопрос с российским правосудием, Макаревич пообещал пожертвовать 10% выручки от новогодних мероприятий на нужды ВС РФ. Также он гарантировал, что в течение этого периода не будет говорить ничего про Владимира Путина и высказывать своё отношение к событиям в соседней стране.

В Минюсте ответили, что получили заявление Макаревича, но решение по нему пока не приняли.

– Я всё понимаю, политика-политикой, но деньги тоже зарабатывать нужно, – рассуждает музыкант. – Я в России вообще-то налоги плачу – 6%, как самозанятый, всё честно. После чёса можете обратно лепить свою плашку до следующего Нового года. Не я же виноват, что на корпоративы ЦАХАЛа меня не зовут.

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