Рупор кремлевской пропаганды: Набор в “Африканский Корпус”
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Набор в "Африканский Корпус".
МО РФ создает новое подразделение – Африканский корпус.
В соответствии с международными договоренностями русские военнослужащие официально возвращаются на Африканский континент для оказания помощи африканским народам в борьбе с терроризмом и западным неоколониализмом!
В корпус требуются специалисты различных специальностей. Набор ведется как из числа действующих военнослужащих, так и среди добровольцев (короткие контракты по аналогии с подразделениями БАРС по т.н. ФЗ О Добровольцах)
Гарантируется:
– высокое денежное довольствие;
– служба под руководством грамотных командиров, имеющих боевой опыт как на СВО, так и за рубежом;
– выплаты в иностранной валюте во время нахождения за границей;
– медицинское обеспечение и все социальные льготы
Контакты по вопросам вступления в Африканский корпус для военнослужащих частей ВС РФ и добровольцев:
84951501163 – телефон горячей линии
+79181186160 – телефон пункта отбора в Молькино (на этом номере также есть телеграмм)
https://t.me/rosich_ru/53877 – цинк
PS. Африка будет свободной.
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Источник: Colonel Cassad
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