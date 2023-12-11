 

Рупор кремлевской пропаганды: Набор в “Африканский Корпус”

11.12.2023, 19:08, Разное
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Набор в "Африканский Корпус".

МО РФ создает новое подразделение – Африканский корпус.
В соответствии с международными договоренностями русские военнослужащие официально возвращаются на Африканский континент для оказания помощи африканским народам в борьбе с терроризмом и западным неоколониализмом!

В корпус требуются специалисты различных специальностей. Набор ведется как из числа действующих военнослужащих, так и среди добровольцев (короткие контракты по аналогии с подразделениями БАРС по т.н. ФЗ О Добровольцах)

Гарантируется:

– высокое денежное довольствие;
– служба под руководством грамотных командиров, имеющих боевой  опыт как на СВО, так и за рубежом;
– выплаты в иностранной валюте во время нахождения за границей;
– медицинское обеспечение и все социальные льготы

Контакты по вопросам вступления в Африканский корпус для военнослужащих частей ВС РФ и добровольцев:

84951501163 – телефон горячей линии

+79181186160 – телефон пункта отбора в Молькино (на этом номере также есть телеграмм)

https://t.me/rosich_ru/53877 – цинк

PS. Африка будет свободной.

Источник: Colonel Cassad


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