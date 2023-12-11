Рупор кремлевской пропаганды: Набор в “Африканский Корпус”

Набор в "Африканский Корпус".

МО РФ создает новое подразделение – Африканский корпус.

В соответствии с международными договоренностями русские военнослужащие официально возвращаются на Африканский континент для оказания помощи африканским народам в борьбе с терроризмом и западным неоколониализмом!

В корпус требуются специалисты различных специальностей. Набор ведется как из числа действующих военнослужащих, так и среди добровольцев (короткие контракты по аналогии с подразделениями БАРС по т.н. ФЗ О Добровольцах)

Гарантируется:

– высокое денежное довольствие;

– служба под руководством грамотных командиров, имеющих боевой опыт как на СВО, так и за рубежом;

– выплаты в иностранной валюте во время нахождения за границей;

– медицинское обеспечение и все социальные льготы

Контакты по вопросам вступления в Африканский корпус для военнослужащих частей ВС РФ и добровольцев:

84951501163 – телефон горячей линии

+79181186160 – телефон пункта отбора в Молькино (на этом номере также есть телеграмм)

https://t.me/rosich_ru/53877 – цинк

PS. Африка будет свободной.

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