 

Скандалы: Домик во Флориде для Зеленского

11.12.2023, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Источники в американских спецслужбах сообщили СМИ, что для украинского президента к нынешней весне готовят жилье в США

Главаря киевского режима Зеленского готовятся «без шума и пыли» эвакуировать в США. Ему и его семье уже приготовлен домик во Флориде. Источники в американских спецслужбах утверждают, что «пан президент» отправится в эмиграцию уже весной будущего года. Скорее всего, даже насильно.

«Карету мне, карету!»

Американский портал DCWeekly публикует итоги сногсшибательного расследования известного в Штатах репортёра Джессики Девлин. Из текста вытекает, что Зеленский в прямом смысле срочно пакует чемоданы, чтобы эмигрировать в США. Вернее сказать, ему открыто, а не шёпотом Вашингтон предлагает поторопиться с принятием окончательного решения о переезде в США на ПМЖ. И это не шутка.

Агент секретной службы США, пожелавший остаться анонимным, раскрыл DCWeekly подробности о предпринимаемых мерах по переезду президента Украины в Соединённые Штаты. Он утверждает, что «администрация Байдена издала распоряжения обеспечить безопасность и проживание семьи президента Зеленского в США, начиная с весны 2024 года».

Это решение основано на убеждении, что президентство Зеленского на Украине может завершиться в следующем году, и дальнейшее пребывание на Украине может быть для него опасным, – пишет Джессика Девлин со ссылкой на свой источник.

Скриншот статьи в DCWeekly с заголовком «Беспрецедентная операция США по укрытию Зеленского вызывает удивление». На фото, как утверждается, свидетельство о натурализации, выданное Зеленскому в Нью-Йорке 20 сентября 2023 г. Скриншот страницы сайта издания

Необычные условия

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что указание американской администрации об укрытии Зеленского в США выходит за рамки обычной защиты, предоставляемой Штатами иностранным высокопоставленным лицам. Агент секретной службы упомянул, что «многие его коллеги в равной степени обеспокоены этим планом и безуспешно пытались донести до своего начальства непрактичность этого соглашения».

Дело в том, что в «операции спасения» Зеленского участвуют различные подразделения, ответственные за безопасность иностранных лидеров, охрану президента и даже службы гражданства и натурализации в министерстве внутренней безопасности. Зеленскому будут предоставлены привилегии иностранного политика, а также статус американского гражданина.

Это знаменует беспрецедентное развитие событий в истории США, и агент опасается создания прецедента, который может побудить лидеров союзных Америке государств потребовать аналогичного к себе особого отношения и пенсионных планов в отношении себя. Выполнение всех запрошенных условий потребует существенного выделения бюджетных средств и привлечения значительного количества персонала, – пишет автор расследования.

Ожидается, что Зеленский поселится во Флориде вместе со своей женой и двумя детьми. Ему уже нашли «роскошное поместье, расположенное в Веро-Бич на атлантическом побережье, оцениваемое в 20 млн долларов». В дополнение к проживанию американские налогоплательщики будут оплачивать работу телохранителей Зеленского, транспорт, прислугу и личного помощника.

Роскошное поместье в Веро-Бич, Флорида, ценой в 20 млн долларов для Зеленского и его семьи. Скриншот страницы сайта DCWeekly

Полухрабрый полупрезидент  

Джессика Девлин отмечает со ссылкой на всё того же агента американской спецслужбы, что годовой бюджет Управления операций по защите (Office of Protective Operations), которое занимается укрытием на территории США различного рода беглых иностранцев, составляет примерно 200 млн долларов. Таким образом, общие расходы, связанные с пребыванием Зеленского в США, составят не менее 10% годового бюджета этой конторы.

Хотя такие расходы потенциально могут быть оправданы для краткосрочного визита иностранного лидера в Соединённые Штаты, агент указывает на тревожный аспект: в правительственном распоряжении не была указана дата окончания пребывания Зеленского в США,

– подчёркивает автор расследования. Это отсутствие ясности возникает «из-за процесса предоставления гражданства Зеленскому и его семье, а также с тем, что им уже выданы свидетельства о натурализации».

Источник в спецслужбах подчеркивает, что подача заявления на получение гражданства и собеседование были назначены на 20 сентября текущего года, то есть в период визита Зеленского в США.

Это наводит на мысль, что администрация Байдена планировала переезд в США президента Зеленского задолго до этого. Это вызывает вопросы о несоответствии между этим закулисным соглашением и образом «стойкого и бесстрашного бойца», который Зеленский представляет миру и который активно поддерживается мейнстримовскими американскими СМИ, – констатирует репортёр.

По данным источника Джессики Дэвлин, администрация Байдена уже давно планировала переезд Зеленского в США. Что не очень-то вяжется с риторикой президента Украины о том, что никто не верит в его страну так, как он. Фото: Adriana Iacob/Shutterstock

От имени вашингтонского обкома…  

Возникает законный вопрос: зачем американские спецслужбы, которые действуют исключительно в интересах либерального истеблишмента и его видимой надстройки в виде администрации Байдена, слили эту информацию популярному информационному ресурсу?

Вся эта «спецоперация» с предоставлением Зеленскому и его семье гражданства США и роскошной виллы во Флориде предполагает, что после весны 2024 года. Со 100-процентной уверенностью можно утверждать, что этот слив – мягкое напоминание Зеленскому о том, что США ждут его скорейшего ухода с политической арены и предлагают ему сделать это посредством объявления президентских выборов, которые по графику должны состояться 31 марта 2024 года.

Это желание США обусловлено тем, что Вашингтон пытается свести войну на Украине к перемирию, даже в обмен на уступки России Крыма и всех её новых территорий. Ясный сигнал об этом был послан и Зеленскому, и Кремлю через очередные еще одного «расследователя, с близкими связями в спецслужбах». США, терпя поражение на Украине, срочно нуждаются в мирной передышке, чтобы не допустить того момента, когда русские войска окажутся на польско-украинской границе и вся Украина будет потеряна для США.

Этому наполеоновскому плану мешает Зеленский, который твердит о продолжении войны «до победы над Россией». Более того, на днях Зеленский, проявляя самодеятельность, заявил, что не намерен проводить никаких выборов весной 2024-го ввиду военного положения в стране. То есть, над планами США нависла большая опасность. Вот поэтому Зеленскому – теперь уже публично – Вашингтон напомнил, что у него есть возможность спокойно прожирать награбленные миллиарды под тёплым солнцем Флориды. Иначе могут быть варианты…

Вашингтон публично напомнил Зеленскому, что у него есть возможность спокойно растранжирить награбленные миллиарды под тёплым солнцем Флориды. Фото: home for heroes/Shutterstock

… и от себя лично

Да и что в этом зазорного, пан президент? Вот Януковича, профукавшего своё президентство и сдавшего Украину нацистам, русские-то вывезли и спасли от смерти. А вы что, лучше Януковича?

Игорь Пшеничников

Оригинал материала: “tsargrad.tv”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Россияне (якобы) смогут распределять средства госбюджета через «Госуслуги»

13.12 / Мнение: О слухах из Кремля… Где и когда всё закончится?

13.12 / В «Зоне 51» хранился металлический яйцевидный НЛО, утверждает военный подрядчик

13.12 / Мнение: О старье и старьёвщике… Почему (якобы) провалился Зеленский?

13.12 / Ученые предупредили об опасности безалкогольного пива

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Марьинка. Эпилог

13.12 / JNS: картофель снижает риск развития диабета

13.12 / В США изобретен препарат, замедляющий процесс старения собак

13.12 / Установлена связь между микропластиком и раком кишечника

13.12 / Установлена связь между жирной рыбой и развитием неалкогольной жировой болезни печени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика