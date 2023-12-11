Скандалы: Домик во Флориде для Зеленского

Источники в американских спецслужбах сообщили СМИ, что для украинского президента к нынешней весне готовят жилье в США

Главаря киевского режима Зеленского готовятся «без шума и пыли» эвакуировать в США. Ему и его семье уже приготовлен домик во Флориде. Источники в американских спецслужбах утверждают, что «пан президент» отправится в эмиграцию уже весной будущего года. Скорее всего, даже насильно.

«Карету мне, карету!»

Американский портал DCWeekly публикует итоги сногсшибательного расследования известного в Штатах репортёра Джессики Девлин. Из текста вытекает, что Зеленский в прямом смысле срочно пакует чемоданы, чтобы эмигрировать в США. Вернее сказать, ему открыто, а не шёпотом Вашингтон предлагает поторопиться с принятием окончательного решения о переезде в США на ПМЖ. И это не шутка.

Агент секретной службы США, пожелавший остаться анонимным, раскрыл DCWeekly подробности о предпринимаемых мерах по переезду президента Украины в Соединённые Штаты. Он утверждает, что «администрация Байдена издала распоряжения обеспечить безопасность и проживание семьи президента Зеленского в США, начиная с весны 2024 года».

Это решение основано на убеждении, что президентство Зеленского на Украине может завершиться в следующем году, и дальнейшее пребывание на Украине может быть для него опасным, – пишет Джессика Девлин со ссылкой на свой источник.

Необычные условия

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что указание американской администрации об укрытии Зеленского в США выходит за рамки обычной защиты, предоставляемой Штатами иностранным высокопоставленным лицам. Агент секретной службы упомянул, что «многие его коллеги в равной степени обеспокоены этим планом и безуспешно пытались донести до своего начальства непрактичность этого соглашения».

Дело в том, что в «операции спасения» Зеленского участвуют различные подразделения, ответственные за безопасность иностранных лидеров, охрану президента и даже службы гражданства и натурализации в министерстве внутренней безопасности. Зеленскому будут предоставлены привилегии иностранного политика, а также статус американского гражданина.

Это знаменует беспрецедентное развитие событий в истории США, и агент опасается создания прецедента, который может побудить лидеров союзных Америке государств потребовать аналогичного к себе особого отношения и пенсионных планов в отношении себя. Выполнение всех запрошенных условий потребует существенного выделения бюджетных средств и привлечения значительного количества персонала, – пишет автор расследования.

Ожидается, что Зеленский поселится во Флориде вместе со своей женой и двумя детьми. Ему уже нашли «роскошное поместье, расположенное в Веро-Бич на атлантическом побережье, оцениваемое в 20 млн долларов». В дополнение к проживанию американские налогоплательщики будут оплачивать работу телохранителей Зеленского, транспорт, прислугу и личного помощника.

Полухрабрый полупрезидент

Джессика Девлин отмечает со ссылкой на всё того же агента американской спецслужбы, что годовой бюджет Управления операций по защите (Office of Protective Operations), которое занимается укрытием на территории США различного рода беглых иностранцев, составляет примерно 200 млн долларов. Таким образом, общие расходы, связанные с пребыванием Зеленского в США, составят не менее 10% годового бюджета этой конторы.

Хотя такие расходы потенциально могут быть оправданы для краткосрочного визита иностранного лидера в Соединённые Штаты, агент указывает на тревожный аспект: в правительственном распоряжении не была указана дата окончания пребывания Зеленского в США,

– подчёркивает автор расследования. Это отсутствие ясности возникает «из-за процесса предоставления гражданства Зеленскому и его семье, а также с тем, что им уже выданы свидетельства о натурализации».

Источник в спецслужбах подчеркивает, что подача заявления на получение гражданства и собеседование были назначены на 20 сентября текущего года, то есть в период визита Зеленского в США.

Это наводит на мысль, что администрация Байдена планировала переезд в США президента Зеленского задолго до этого. Это вызывает вопросы о несоответствии между этим закулисным соглашением и образом «стойкого и бесстрашного бойца», который Зеленский представляет миру и который активно поддерживается мейнстримовскими американскими СМИ, – констатирует репортёр.

От имени вашингтонского обкома…

Возникает законный вопрос: зачем американские спецслужбы, которые действуют исключительно в интересах либерального истеблишмента и его видимой надстройки в виде администрации Байдена, слили эту информацию популярному информационному ресурсу?

Вся эта «спецоперация» с предоставлением Зеленскому и его семье гражданства США и роскошной виллы во Флориде предполагает, что после весны 2024 года. Со 100-процентной уверенностью можно утверждать, что этот слив – мягкое напоминание Зеленскому о том, что США ждут его скорейшего ухода с политической арены и предлагают ему сделать это посредством объявления президентских выборов, которые по графику должны состояться 31 марта 2024 года.

Это желание США обусловлено тем, что Вашингтон пытается свести войну на Украине к перемирию, даже в обмен на уступки России Крыма и всех её новых территорий. Ясный сигнал об этом был послан и Зеленскому, и Кремлю через очередные еще одного «расследователя, с близкими связями в спецслужбах». США, терпя поражение на Украине, срочно нуждаются в мирной передышке, чтобы не допустить того момента, когда русские войска окажутся на польско-украинской границе и вся Украина будет потеряна для США.

Этому наполеоновскому плану мешает Зеленский, который твердит о продолжении войны «до победы над Россией». Более того, на днях Зеленский, проявляя самодеятельность, заявил, что не намерен проводить никаких выборов весной 2024-го ввиду военного положения в стране. То есть, над планами США нависла большая опасность. Вот поэтому Зеленскому – теперь уже публично – Вашингтон напомнил, что у него есть возможность спокойно прожирать награбленные миллиарды под тёплым солнцем Флориды. Иначе могут быть варианты…

… и от себя лично

Да и что в этом зазорного, пан президент? Вот Януковича, профукавшего своё президентство и сдавшего Украину нацистам, русские-то вывезли и спасли от смерти. А вы что, лучше Януковича?

Игорь Пшеничников

Оригинал материала: “tsargrad.tv”