Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 13R

Как сообщает издание GSMArena, компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi 13R 5G, стоимость которого на внутреннем рынке составляет 12,7 тысячи рублей, однако информация о цене за пределами Китая пока отсутствует.

Мобильное устройство, исполненное на чипе MediaTek Dimensity 6100+, оснащено 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и поддерживающим частоту обновления 90 Гц. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass, однако его поколение не уточняется. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, однако производитель вкладывает в коробку с мобильным устройством зарядный блок на 10 Вт.

Сканер отпечатков пальцев интегрирован в боковую кнопку включения смартфона, а вот модуль NFC в модели отсутствует.