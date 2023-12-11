Длинная женственная юбка и грубые ботинки – самое модное сочетание зимы: как создавать трендовые миксы

Зимой 2023-2024 годов на первый план в моде выходит сочетание элегантных юбок и платьев с грубой обувью. При этом, чтобы быть в тренде, рекомендуется не только надевать трековые ботинки в повседневной обстановке, но и миксовать их с праздничными нарядами.

В связи с этим заядлым модницам придется отложить в сторону классические туфли на каблуках, которые традиционно ассоциируются с торжественными мероприятиями, а также элегантные лоферы и высокие сапоги, заменив их на ботильоны или ботинки в байкерском стиле, если они хотят выделиться из толпы. Вот какие рекомендации дают эксперты по внедрению в классический гардероб остромодных грубых ботинок с целью его актуализации.

С длинным вязаным платьем

Длинные вязаные платья – одна из самых важных тенденций осени-зимы-2023-2024. Теплые и обволакивающие, на первый взгляд они могут показаться простыми, но их минималистичная и элегантная эстетика – это то, что делает их такими особенными, а также идеальными для ношения с трековыми ботинками. Массивное жемчужное ожерелье – это деталь, которая освежает черный тотал-лук.

С длинной юбкой минималистского кроя

Черная классическая юбка в пол прямого кроя – это универсальный вариант на все случаи жизни. С большим успехом ее можно надевать в осенне-зимний период с теплым свитшотом и свободным пальто цвета кэмел, которое на протяжении большого количества сезонов не теряет своей актуальности. К этому спокойному сочетанию как нельзя лучше подойдут массивные ботильоны на резиновой трековой подошве, превращающие сдержанный лук в остромодный.

С ярким легким платьем

Грубые ботинки на платформе и зубчатой подошве – идеальная обувь, чтобы выглядеть стильно в предновогодние дни, несмотря на всю ее брутальность. Ведь при умелом подходе и с ними можно создать гламурный образ, который предпочтителен в праздничное время, наполненное ожиданием чуда.

Один из приемов – это микс грубой обуви с элегантным, легким, воздушным платьем. Можно выбрать дерзкое ярко-красное платье из атласа, один из актуальнейших трендов нынешнего сезона. А можно остановиться и на романтичном варианте из шифона с цветочным рисунком.

С твидовым платьем-бюстье

Такое платье, сочетающее в себе толстый твид в крупную, контрастную клетку и полностью открытые плечи, само по себе весьма оригинально. Однако стилисты рекомендуют не останавливаться на этом и придать образу еще больше перца. Для этого предлагается надеть не классические лодочки на каблуках, а грубые ботинки. Так вы поднимете свой лук на новую высоту и будете находиться на острие моды.

С длинной атласной юбкой

Если вы решили встречать Новый год в костюме современной Снегурочки и планируете надеть нежную длинную юбку белого цвета из атласа и короткую элегантную белоснежную шубку из искусственного меха, вы не прогадаете, если разбавите столь романтичный образ грубой черной обувью на максимально толстой подошве.

Придать изюминку элегантному зимнему образу в пастельных бежево-коричневых тонах помогут черные ботильоны на низком, но массивном каблуке, украшенные крупными металлическими цепочками.

Лаковая обувь с длинной вязаной юбкой

Этот наряд, состоящий из объемного свитера и шерстяной юбки такого же серого цвета, способен не только защитить от холода в зимнее время. Но также он позволяет выглядеть стильно и современно. А если добавить к этому ансамблю массивные лаковые ботинки, то вы будете выглядеть как модель на подиуме.

С твидовой юбкой

К твидовой юбке, длинной или короткой, также подойдут грубые ботинки, особенно модель на шнурках с ярко выраженными швами. Если юбка светлая, лучше надеть темный верх в виде свитера для повседневного лука или кружевной блузки в праздничные дни.