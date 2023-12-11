Рупор кремлевской пропаганды: ФСБ о разгроме украинской агентурной сети в Крыму

ФСБ отчиталась о разгроме в Крыму крупной агентурной сети противника готовившей теракты на полуострове.

Федеральная служба безопасности в 2023 году разгромила в Крыму разветвленную сеть агентов украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

"(Совместно со Следственным комитетом. — Прим. ред.) пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова", — рассказали в ведомстве.

Спецслужба выявила кураторов агентов из Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины.

Боевики планировали теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, пророссийского блогера Александра Талипова и общественного деятеля Олега Царева.

Кроме того, ФСБ предотвратила 14 диверсионно-террористических актов, а именно подрывы шести участков железной дороги, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств.

Также на полуострове обнаружили 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъяли 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ.

За подготовку диверсионно-террористических актов уже осудили десять человек.

"Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе города Феодосии; подрывам газопроводов в городе Симферополе и поселке городского типа Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны, принимающим участие в специальной военной операции", — рассказали в ФСБ.

Сейчас возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Злоумышленникам грозит до 25 лет лишения свободы.

https://turbo.ria.ru/20231211/agenty-1915005609.html – цинк

В этом году работа по украинской агентуре идет куда лучшее, чем в 2022 году.

PS. СБУ и ГУР МОУ должны быть признаны террористическими организациями.

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