Скандалы: Расколбасное царство

Адвокат Максим Божко рассказал о неизвестных фактах громкого убийства Владимира Маругова

К гражданской вдове застреленного в 2020 году из арбалета бизнесмена Владимира Маругова, Сабине Газиевой, матери двух его детей, предъявлен целый ряд исков на многомиллионные суммы. Летом 2023 года был вынесен приговор убийце миллионера Александру Мавриди. О том, как развивался этот многолетний сюжет и что сейчас происходит в деле наследников Маругова, рассказывает Максим Божко, адвокат, председатель коллегии адвокатов «Русский Домъ Права».

Юридические и финансовые споры за активы бывшего владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» идут между матерью Владимира Маругова, Любовью Ивановной Маруговой, и его гражданской вдовой Сабиной Газиевой – матерью двух сыновей бизнесмена.

– Максим, гибель Владимира Маругова и связанные с этим события выглядят как настоящий детектив. Давайте напомним читателям, как развивались события.

– Семья Владимира Маругова жила благополучной спокойной жизнью. Его завод «Мясная империя» выдавал 20 тонн колбасы в сутки. В семье Владимира и Татьяны подрастал сын Александр. Однако в какой-то момент у Владимира возникли конфликты в бизнесе, и в 2011 году, чтобы защитить собственность, супруги фиктивно расторгли брак и заключили бракоразводное соглашение по разделу имущества. Но к этому времени у Владимира уже появилась другая семья: Сабина Газиева родила ему сына (позже родился и второй ребёнок). В 2015 году Татьяна, узнав об этом, в порыве ревности и возмущения, пользуясь возможностью управлять всеми активами, выбросила Владимира из бизнеса.

В этот момент я как юрист и медиатор подключился к ситуации. Вначале в интересах отчима Владимира – бывшего гендиректора «Москонцерта» Александра Беленького, который ранее дал Владимиру и Татьяне 5 млн долларов на развитие мясного бизнеса. Оформив фиктивный развод и оформив все активы семьи на Татьяну, супруги не сообщили об этом своему основному кредитору. А позднее в интересах их обоих – и Беленького, и Маругова – Владимир Маругов хотел вернуть свой бизнес. «Я работал, рисковал, строил всё это – а теперь всё это оказалось в руках жены-поэтессы, бизнесом никогда не занимавшейся», – говорил он. Пришлось разбираться в целом клубке взаимных претензий и договорённостей. Нам долго пришлось биться над признанием законным договора поручительства под заём, который подписала Татьяна. Экспертизы то подтверждали, то опровергали подлинность её подписи. В другой бумаге Татьяна подтверждала, что развод и мировое соглашение фиктивны, а в случае истребования долга закроет его активами. Параллельно шли процедуры банкротства Владимира Маругова (в 2016 году он был признан банкротом). Контроль над мясным заводом удалось восстановить, он заработал, но банкротные процедуры ещё длились. В итоге мы выиграли ряд судебных процессов, всё близилось к концу, нам оставалось дойти до кассации и забрать истребуемые доли бизнеса у Татьяны, а также наложить взыскание на имущество.

Но именно в этот период времени, между апелляцией и кассацией, знаменитого «колбасного короля» убили. Последний раз я разговаривал с Маруговым буквально за день до трагедии.

Сабина Газиева:

– Любовь Ивановна Маругова подала иск с требованием, чтобы в конкурсную массу по делу о банкротстве компаний Владимира включили ряд объектов недвижимости и компании, принадлежащие мне, аргументируя тем, что я сама не могла всё это приобрести. Однако я думаю, что в действиях должна быть мораль. Ведь единственные наследники Володи – его дети, они будущее его рода. Почему же родные им люди не думают об этом? Я не хочу войны, лишь защищаю права наших с Володей сыновей. Я считаю, что конфликт должен разрешиться в интересах детей. Ведь мы с Володей вместе это приобретали.

– История с убийством Владимира Маругова и похождениями его убийцы Александра Мавриди прогремела тогда во всех СМИ.

– Да, буквально сюжет для детективного фильма. Позже оказалось, кстати, что Мавриди был знаком с Татьяной, бывшей женой Владимира, и даже находился с ней в личных отношениях. Узнав о её проблемах, он решил ей «помочь». Преступники проникли в дом Маруговых в выходные, супруги были в бане. Двое нападавших в балаклавах, с ножом и арбалетом, ворвались в баню. Сабину утащили в другую комнату, связали. А Владимир был убит из арбалета.

– Убийцу Владимира Александра Мавриди поймали буквально через пару дней. Оперативники тогда сработали действительно оперативно.

– Мавриди «спалился» по глупости: видеокамеры зафиксировали, как он покупал арбалет в одном из магазинов. Были и другие ошибки. Когда в квартиру Мавриди нагрянула полиция, её ждал сюрприз: там сидел прикованный наручниками к батарее адвокат Алексей Завгородний (он известен тем, например, что в своё время защищал Александра Солоника, одного из знаменитых киллеров 90-х годов). Оказалось, что попутно Мавриди ещё и вымогал деньги у Завгороднего.

Мавриди – прирождённый авантюрист. Он уроженец Казахстана, там он был участником одной из ОПГ, там же прятался в психиатрической клинике от разборок, добился признания невменяемым и затем сбежал в Россию. Эту же тактику он применил потом и здесь, в ходе следствия прикидываясь сумасшедшим и рассказывая, что видит демонов, но экспертиза не повелась и признала его вменяемым.

После ареста случился ещё один эпичный эпизод. Находясь в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре, Мавриди подговорил сокамерников, они выкрутили замок камеры, вскрыли замок на воротах и сбежали. Что всё это время делала охрана, неизвестно. За информацию о местонахождении Мавриди МВД РФ даже объявило награду в 1 млн рублей, позже повысив её до 1,5 миллиона. В итоге Мавриди попал в объективы камер и был задержан. В июне за убийство Владимира Маругова он получил 20 лет колонии строгого режима. Интересно, что фамилия Мавриди созвучна фамилии другого, ещё более известного авантюриста, создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди – антропонимикам на заметку.

– С гибелью Владимира Маругова финансовые и юридические разногласия в семье только усилились. Что сейчас происходит в этом деле?

– Кроме мясных заводов у Владимира Маругова был общий с Сабиной Газиевой винный бизнес – компания «Русский винодел». В какой-то момент в связи с налоговыми претензиями к этой компании её товарные остатки были переведены на вновь созданную компанию «Классика», участником которой по документам стала мать Владимира Любовь Ивановна. Сейчас «Русский винодел» в банкротстве и его кредиторы пытаются взыскать с «Классики» стоимость выведенного товара.

Ранее, при банкротстве самого Владимира Маругова, в реестр требований кредиторов было включено требование на 382 с лишним миллиона рублей от Александра Беленького, который инициировал банкротство Маругова, но вскоре умер. Любовь Маругова стала правопреемницей Беленького в этом деле и в ноябре 2023 года подала иск о признании сделок недействительными. В иске утверждается, что из письма Татьяны Маруговой Любовь Ивановна узнала, что Владимир перевёл на Сабину Газиеву ряд своих активов «с целью сокрытия имущества». Мать убитого бизнесмена, как его кредитор, пытается отсудить у Сабины квартиру, в которой живёт она с детьми. По сути, она стремится выселить внуков с матерью на улицу.

Это не единственная тяжба, в которую вовлечена Сабина Газиева. Через некоторое время после гибели Владимира Маругова ей начал помогать её давний знакомый Илья – юношеская любовь, – который стал ей опорой в это сложное время. Однако взаимодействие с ним также довело до суда. Поддержка Ильи сменилась требованиями и угрозами. Сейчас бывший помощник и друг также предъявил Сабине Газиевой иск, пытаясь отсудить более 32 млн рублей, посчитав, что на эту сумму были оказаны юридические услуги компаниям Сабины.

Сабина Газиева:

– Илья оказался рядом со мной через полгода после гибели Володи. Исходя из внутреннего заблуждения я доверилась, а фактически допустила к себе мошенника, который воспользовался моим моральным состоянием, бессилием, изъявил желание помочь, но в итоге подвёл меня, а теперь подал иски.

С юридической точки зрения эти новые требования, касающиеся имущества Владимира Маругова и его окружения, не имеют под собой оснований, но тут важнее даже морально-этическая составляющая. Когда-то, включаясь в это дело, я даже не представлял, сколько всего может случиться впереди. Сегодня я бы предложил сторонам конфликта постараться остановить распри – ради сохранения доброго имени создателя бизнес-империи Владимира Маругова и будущего его детей.

Марина Лепина

Оригинал материала: “Версия”