 

Найден способ снижения риска перелома шейки бедра у пожилых людей

11.12.2023, 17:40, Разное
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Как сообщает издание Journal of Bone and Mineral Research, снизить степень риска перелома шейки бедра на 45% у лиц, перешагнувших возрастной порог в 60 лет, можно за счет внесения нескольких изменений в образ жизни.

В ходе исследования было установлено, что при увеличении средней минеральной плотности костей всего лишь на 3% удалось снизить количество подобных переломов на 45%, причем как у лиц с остеопорозом, так и без. Минимизировать потерю костной массы, отмечают ученые, можно за счет здорового питания, поддержания умеренной физической активности и отказа от курения.

Стоит отметить, что в течение года после перелома шейки бедра умирают 37% мужчин и 20% женщин, в связи с чем людям старшего возраста следует максимально оперативно принять меры, направленные на улучшение состояния костей.      


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