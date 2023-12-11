Найден способ снижения риска перелома шейки бедра у пожилых людей

Как сообщает издание Journal of Bone and Mineral Research, снизить степень риска перелома шейки бедра на 45% у лиц, перешагнувших возрастной порог в 60 лет, можно за счет внесения нескольких изменений в образ жизни.

В ходе исследования было установлено, что при увеличении средней минеральной плотности костей всего лишь на 3% удалось снизить количество подобных переломов на 45%, причем как у лиц с остеопорозом, так и без. Минимизировать потерю костной массы, отмечают ученые, можно за счет здорового питания, поддержания умеренной физической активности и отказа от курения.

Стоит отметить, что в течение года после перелома шейки бедра умирают 37% мужчин и 20% женщин, в связи с чем людям старшего возраста следует максимально оперативно принять меры, направленные на улучшение состояния костей.