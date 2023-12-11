 

Терапевт Лаврищев назвал ошибки при лечении простуды, которые допускают многие

11.12.2023, 17:38, Разное
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Врач-терапевт Александр Лаврищев предостерегает россиян от неправильного применения противовирусных средств при симптомах ОРВИ. Врач подчеркивает важность избегания распространенных ошибок в лечении простуды.

Одной из частых ошибок считается неконтролируемый прием противовирусных средств. Врач подчеркивает, что нет универсальных препаратов, способных полностью излечить простуду. Существуют специфические препараты от гриппа и коронавируса, но их использование следует начинать только после положительного экспресс-теста на соответствующее заболевание.

Другой распространенной ошибкой является ненадежное прибегание к антибиотикам. Врач настаивает на необходимости проведения анализов крови перед их применением, чтобы подтвердить необходимость их использования. Отсутствуют стандартные правила, которые бы говорили о необходимости антибиотиков при продолжительной лихорадке.

Также врач разъясняет, что снижение температуры с помощью жаропонижающих лекарств не обязательно при температуре менее 38 градусов. Важно ориентироваться на самочувствие пациента, и если оно существенно ухудшается при более низкой температуре, то лекарство следует принимать раньше.

Остальные распространенные ошибки в лечении простуды включают в себя отказ от лекарств при беременности, слишком сильное сморкание, долгое использование назальных спреев, недостаточное питье воды и неправильный режим активности или покоя. Врач также разбивает несколько мифов о простуде, объясняя, что ее тяжесть зависит от реакции иммунной системы, витамин С не является панацеей, и простуду можно подхватить в разные сезоны из-за условий, в которых проводится больше времени.


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