 

Серийное производство материнских плат на российских процессорах наладили в Москве

11.12.2023, 17:38, Разное
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Резидент Особой Экономической Зоны “Технополис Москва” наладил выпуск материнских плат, поддерживающих российские процессоры. Об этом рассказал Владислав Овчинский, руководитель Департамента Инвестиционной и Промышленной Политики столицы, согласно информации портала правительства Москвы.

Ежемесячно компания-резидент выпускает более 45 разных моделей материнских плат, достигая объема до 4 тысяч единиц. Она также разработала универсальную материнскую плату, пригодную для использования в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках и телевизорах за 18 месяцев.

В следующем году компания намерена создать около 30 тысяч экземпляров новой продукции только для собственных нужд. В настоящее время производство стартовало в Зеленограде.

В 2024 году планируется увеличить выпуск материнских плат на площадке “Печатники” до 30 тысяч штук в год. Генеральный директор компании рассказал о предварительном заказе на 20 тысяч устройств, а еще несколько заказов на объем до 50 тысяч штук в год находятся в стадии согласования.

В этом году Минпромторг также объявил о планах по запуску производства процессоров в России. Российские предприятия планируют освоить серийное производство микропроцессоров по 28-нанометровой топологии к 2027 году.

Кроме того, в РФ рассматривается возможность запустить производство компьютеров с китайскими процессорами. Компания “Норси-Транс” анонсировала производство серверов, систем хранения данных, компьютеров и ноутбуков, использующих процессоры Loongson.


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