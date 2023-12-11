Каждому посетителю Даниловского рынка в Москве бесплатно выдали леща

На Даниловском рынке в Москве в воскресенье, 10 декабря прошла необычная акция — каждому посетителю бесплатно выдали леща.

Администрация рынка утверждает, что теперь такие раздачи станут традиционными и регулярными.

– Мы хотели порадовать наших посетителей и подарить им немного лета в этот холодный зимний день, – говорится в пресс-релизе.

Однако не все посетители оценили щедрость администрации – один из них заявил, что «не хотел леща». Другие пообещали вернуться на рынок снова.

– Лещ был полной неожиданностью, я совсем не ожидал его получить, – сказал один из опрошенных журналистам.

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