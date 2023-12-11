Мнение: О крысах снова… Побежали всей толпой?

Да, тема неприятная, согласен. Столь же мерзкая, как и сами эти мелкие зверьки, паразитирующие на обычных человеческих слабостях. Но как-то их слишком много стало в последнее время. В этом году — особенно. Даже в прошлом о них как-то не очень говорили. А теперь — прямо нашествие какое-то.

Буквально полчища…

И, главное, что с ними делать?

Действительно, полчища крыс прямо-таки заполонили… окопы украинской армии. И это для ВСУ становится проблемой, похлеще многих. Она уже вышла и на международный уровень.

Американская The Wall Street Journal с тревогой пишет о том, что солдаты ВСУ неспособны остановить это вторжение. Крысиная армия оккупировала их окопы на Восточном фронте и начала наводить там свои порядки. Грызуны не дают покоя бойцам ни днём, ни ночью — бегают по рукавам и брюкам, залезают под них, проникают в ящики со снаряжением и грызут всё, до чего могут дотянуться. И это усугубляет три других проблемы украинских подразделений — холод, грязь и постоянный прессинг российских военных. «Это бой внутри боя», — говорят военные о борьбе с бытовыми условиями в окопах.

К слову, нашествие грызунов может оказаться более серьёзной проблемой, чем все три перечисленных вместе взятые. Мыши и крысы отличаются поразительным умением проникать в любую щель, куда просунется их мордочка. И они обожают жрать пластик. Любой, от изоляции проводов до крышек и стяжек. Аппаратура и амуниция быстро выходят из строя под их натиском.

А ещё отставные американские и британские офицеры говорят, что такие условия, особенно грязь, сырая и холодная погода, неизбежно окажут серьёзное влияние на то, как украинские солдаты будут вести себя в бою. Способность войск справляться с зимней стужей оказалась решающей в прошлых конфликтах, в том числе во время Первой и Второй мировых войн. Тогда аналитики пришли к выводу, что окопные крысы негативно влияют на моральный дух воюющей армии, потому что солдаты теряют сон. Говорят, эти тяготы и лишения стали одной из причин того, почему кайзеровская армия посыпалась в 1918 году, а Германия сдалась. «Последствия жизни и сна в такой среде могут оказать реальное истощающее воздействие на солдат и даже привести к болезням», — опасается генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Чтобы поднять дух своих бойцов украинские соцсети пестрят сообщениями с видосами, где утверждается, что «у русских ещё хуже». Но подлинность их порой сомнительна. А российские военнослужащие тем временем ставят своим противникам песни Олега Газманова и Ярослава «Шамана» Дронова. И частенько забрасывают в окопы листовки с рассказами, как грамотно и безопасно сдаться в плен, чтобы попасть туда, где нет крыс, а сон и еда — по расписанию. Говорят, многие украинцы уже воспользовались этими пропусками из окопной грязи в новую жизнь с чистого листа.

И хотя это немного напоминает прошлую зиму с рассказами о бесчинствах «генерала Грязь», крысиное нашествие дополняет их новыми, ещё более драматичными деталями. С другой стороны, если украинские военные повторят под Авдеевкой мариупольскую «Операцию экстракшн», у них будет весьма пикантное оправдание. Мол, победили нас не орды орков, а стаи собственных же крыс.

Ну хоть какое-то утешение, верно?

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