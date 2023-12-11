 

«Ни сил, ни средств» – украинцы наконец-то поняли, что им остаётся только оборона

11.12.2023, 16:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

До сих пор все наступательные операции заканчивались для Украины поражением, поэтому ей уже давно стоило сделать ставку на стратегическую оборонительную операцию, ведь только так она сможет выжить, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак. Его коллега, полковник Мацей Матысяк, в свою очередь, указывает на большую диспропорцию российских и украинских сил, даже принимая во внимание западную поддержку.


AP

Полковник, бывший замначальника Службы военной контрразведки Мацей Матысяк факт того, что украинцы стали переходить к обороне, называет хорошим знаком. «Наконец-то они стали отдавать себе отчёт в том, что у них нет настолько больших сил и ресурсов, чтобы справиться с россиянами наступательным путём», — объяснил военный в интервью Wirtualna Polska. «Переход к обороне — это шанс, чтобы российские войска утратили свои позиции. Ведь мы до сих пор имеем диспропорцию между Украиной — даже той, которая заручается поддержкой Запада, — и Россией с другой стороны», — добавил он. 

«Украинцы уже давно должны были перейти к стратегической оборонительной операции, потому что потенциала для проведения наступательной операции у них нет», — сказал, в свою очередь, порталу бывший командующий Сухопутными войсками в Польше генерал Вальдемар Скшипчак. По его мнению, этот шаг следовало совершить ещё в октябре.

«У них нет другого выбора, кроме как защищать себя по линии всего фронта. Если они этого не сделают, то русские разгромят украинскую армию. И тогда всему, что было до сих пор, будет положен конец», — объяснил военный. По его словам, украинцы должны защищаться любой ценой, восстанавливать свои резервы и одновременно готовиться к российскому наступлению. «Другого выбора у них просто-напросто нет», — признал он. 

Одновременно он призвал Запад сосредоточиться на оказании помощи украинцам в плане восстановления их военного потенциала, чтобы они были в состоянии сражаться в ходе конфликта. «До сих пор все наступательные операции заканчивались для Украины поражением», — напомнил Скшипчак. 

В беседе полковник Матысяк также обратил внимание на то, что, даже принимая во внимание крайне сложное положение украинцев, задумываться о проведении мирных переговоров рано, потому что то, что устраивает одну сторону, крайне неприемлемо для другой.


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