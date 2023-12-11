Трендовые юбки зимы-2024: актуальные модели и способы их стилизации

Наступление зимы, когда необходимо утепляться, для истинных модниц совсем не повод, чтобы абстрагироваться от последних актуальных трендов в одежде. Для ношения зимой 2024 года знаменитые кутюрье предлагают большое разнообразие фасонов юбок, демонстрируя их на мировых подиумах. Вот как эксперты рекомендуют стилизовать этот предмет одежды, находящийся на пике моды.

Черная юбка-карандаш

Черная юбка-карандаш – это вневременная классика, которая всегда присутствует в гардеробе. Эту универсальную вещь можно носить как со строгим жакетом и черными туфлями на каблуках в официальной обстановке, так и с толстовкой и грубой обувью – туфлями или сапогам на высокой платформе в повседневности. На фото мы видим авангардный образ с укороченной ветровкой цвета хаки и черными балетками с острыми носками.

Кожаная миди или длинная

В 2024 году кожаные изделия, как и в 2023 году будут оставаться хитом сезона. Это в полной мере относится и к юбкам, особенно к длинным и к миди. Кроме того, приветствуется кожаный тотал-лук. Но вполне подойдет и сочетание черной кожаной юбки с ярким кардиганом или с элегантной белой блузкой. Подчеркнуть изысканный образ помогут высокие черные сапоги на каблуках.

Узкая с разрезом

Такая модель является доказательством того, что элегантность и чувственность могут прекрасно сосуществовать в одном изделии. На фото мы видим юбку классического кроя средней длины с разрезом сбоку, который при движении на мгновение приоткрывает часть ноги выше колена, что придает строгому луку пикантности.

Двухуровневая (главное фото)

Этот авангардный вариант является элементом уличной моды и предполагает сочетание не только двух слоев ткани в одной юбке, но и ношение юбки поверх брюк того же цвета. На фото мы видим именно такой вариант, где черные юбка и брюки соединены с молодежной курткой-бомбером того же цвета. Но вполне приемлемыми будут и теплые оттенки коричневого и бежевого.

Юбка-комбинация

Безусловно, выбор юбки-комбинации является довольно смелым. Зимой 2024 года модельеры предлагают создавать с ними не только костюмы для праздников, но и внедрять их в повседневный гардероб для придания ему остроты. Сочетать прозрачные юбки рекомендуется с изысканными, струящимися материалами, такими как шифон и шелк, а также классическое черное кружево.

Блестящая

Если вы хотите выделиться из толпы и произвести яркое впечатление на окружающих, вам в этом поможет блестящая юбка. Благодаря серебристым и зеркальным пайеткам вы будете сиять и в классическом, и в авангардном образе. Сочетать такую юбку можно практически с любой вещью – как с футболкой, так и с классической белой блузкой. Для придания луку остроты с рубашкой можно надеть черный галстук.

Черная атласная

Классика всегда выручает, так как она хороша для любых случаев, поэтому даже за неимением времени с ней быстро можно создать стильный, весьма презентабельный аутфит. Например, для торжественного мероприятия прекрасно подойдет атласная юбка в пол с высокой талией, украшенная изысканным ремнем в сочетании с блузкой необычного кроя. В офис можно надеть атласную юбку миди с небольшим разрезом и строгую рубашку.

Бордовая мини-юбка

Бордовый цвет начиная с 2023 года продолжает оставаться в тренде и будет использоваться в том числе и в мини-юбках в 2024-м. На фото такая юбка удачно сочетается с белой рубашкой с необычной жатой фактурой, что придает образу особого шика. Кроме того, стилисты обращают внимание на новую тенденцию – оставление пуговиц незастегнутыми по максимуму.

Юбка русалки

Юбка русалки обладает уникальным свойством – она способна визуально улучшить любую фигуру. И что не менее важно, дает вам возможность играть с бесконечным количеством комбинаций. На фото представлен образ в тщательно продуманном уличном стиле – темная макси-юбка и яркая блузка с глубоким декольте и длинными, расклешенным на концах рукавами.

Клетчатая

Клетка имеет древнюю историю, связанную с появлением в XVI веке шотландских килтов. Однако и сегодня этот рисунок находится на пике моды, и авангардные дизайнеры создают с ним современные образы, вызывающие восхищение. В этом сезоне особенно актуальными будут клетчатые костюмы-двойки.