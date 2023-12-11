 

Сахар – скрытая угроза для сосудов, предупреждает кардиолог

11.12.2023, 15:15, Разное
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Согласно кардиологу Анне Кореневич, сахар может быть намного опаснее для сосудов, чем жирное мясо. Она подчеркивает, что питание играет важную роль в подверженности человека атеросклерозу. Атеросклероз характеризуется жесткостью сосудистых стенок, утратой их эластичности, а также образованием холестериновых бляшек. Отложения холестерина в сосудах и артериях приводят к их закупориванию, что может вызвать инфаркт или инсульт.

Кардиолог предостерегает от популярного заблуждения о том, что атеросклероз связан только с потреблением жирного мяса. На самом деле, углеводы, особенно определенные продукты, могут серьезно увеличить риск атеросклероза при регулярном употреблении. Кореневич выделяет следующие продукты, которые особенно негативно влияют на сосуды:

1. Сладости и десерты промышленного производства.
2. Продукты из белой пшеничной муки.
3. Быстрые каши и пюре.
4. Белый рис.
5. Продукты с высоким гликемическим индексом.

Признаки атеросклероза и факторы риска

Симптомы атеросклероза могут включать:

– Дискомфорт в груди.
– Боли в руках и ногах при физической активности.
– Ощущение недостатка воздуха.
– Постоянная усталость.
– Слабость.
– Ухудшение памяти и мышления.

Люди старше 40 лет часто не осознают, что у них есть атеросклероз. Медики рекомендуют проходить профилактические обследования сосудов и сердца, а также контролировать уровень холестерина. Многие люди в этом возрасте имеют недиагностированные проблемы.

Факторы, влияющие на развитие атеросклероза, включают:

– Повышенный уровень холестерина.
– Высокое кровяное давление.
– Генетическая предрасположенность.
– Курение.
– Злоупотребление алкоголем.

Ранее на портале MedikForum.ru были рассмотрены неочевидные проявления опухолей мозга.


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