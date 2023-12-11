Сахар – скрытая угроза для сосудов, предупреждает кардиолог

Согласно кардиологу Анне Кореневич, сахар может быть намного опаснее для сосудов, чем жирное мясо. Она подчеркивает, что питание играет важную роль в подверженности человека атеросклерозу. Атеросклероз характеризуется жесткостью сосудистых стенок, утратой их эластичности, а также образованием холестериновых бляшек. Отложения холестерина в сосудах и артериях приводят к их закупориванию, что может вызвать инфаркт или инсульт.

Кардиолог предостерегает от популярного заблуждения о том, что атеросклероз связан только с потреблением жирного мяса. На самом деле, углеводы, особенно определенные продукты, могут серьезно увеличить риск атеросклероза при регулярном употреблении. Кореневич выделяет следующие продукты, которые особенно негативно влияют на сосуды:

1. Сладости и десерты промышленного производства.

2. Продукты из белой пшеничной муки.

3. Быстрые каши и пюре.

4. Белый рис.

5. Продукты с высоким гликемическим индексом.

Признаки атеросклероза и факторы риска

Симптомы атеросклероза могут включать:

– Дискомфорт в груди.

– Боли в руках и ногах при физической активности.

– Ощущение недостатка воздуха.

– Постоянная усталость.

– Слабость.

– Ухудшение памяти и мышления.

Люди старше 40 лет часто не осознают, что у них есть атеросклероз. Медики рекомендуют проходить профилактические обследования сосудов и сердца, а также контролировать уровень холестерина. Многие люди в этом возрасте имеют недиагностированные проблемы.

Факторы, влияющие на развитие атеросклероза, включают:

– Повышенный уровень холестерина.

– Высокое кровяное давление.

– Генетическая предрасположенность.

– Курение.

– Злоупотребление алкоголем.

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