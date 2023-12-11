Генинспектор бундесвера – немецкая армия не готова к обороне собственной страны

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Немецкая армия недостаточно оснащена для обороны Германии, заявил в интервью N-TV генеральный инспектор бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер. По его словам, в ней есть структуры, из-за которых принятие быстрых и целенаправленных решений практически невозможно. К тому же не хватает снаряжения, техники и боеприпасов, которые были отданы Украине, а быстро восполнить дефицит не получится.



AP

Немецкая армия недостаточно оснащена для защиты собственной страны, заявил в интервью N-TV генеральный инспектор бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер. В ней есть структуры, из-за которых принятие быстрых и целенаправленных решений практически невозможно. К тому же многие годы деятельность вооружённых сил была в основном направлена на урегулирование международных кризисов, к примеру на Балканах, в Афганистане или Мали. На всё это затрачивались ресурсы, которых теперь не хватает для обороны Германии.

Ещё меньше снаряжения, техники и боеприпасов стало после того, как Берлин начал оказывать Киеву активную военную помощь, признаёт генеральный инспектор. И компенсировать дефицит в «темпе блокбастера» не получится: «То, что мы сдвинули с места, не может сразу показать результат, хотя мы существенно ускорили процессы. Танков на полках нет, но их и не построишь за неделю». По словам Бройера, для того, чтобы добиться реального «переломного момента», о котором говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц, необходим не только особый фонд в размере €100 млрд, но и увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП.

При этом то, что РФ сейчас активно наращивает вооружение, вызывает у инспектора беспокойство: «Это должно вызывать беспокойство у нас у всех, но самое главное, чтобы мы это беспокойство трансформировали в действия. Мы должны понять, как обходиться с этой постоянной угрозой. В следующие годы мы не вернёмся туда, где мы были до 2022-го. Мы должны свыкнуться с мыслью, что, возможно, нам однажды придётся вести оборонительную войну и у нас больше не будет выбора участвовать в операции далеко за границей или нет. Мы должны быть готовы к технологическим скачкам, а также к ещё более интенсивной гибридной войне. Первый шаг заключается в том, чтобы осознать угрозу. Это касается не только нас, солдат, общество в целом должно признать необходимость ещё более последовательного устрашения».

Бройер отметил, что боевые действия на Украине показали растущее значение в боевых действиях беспилотных устройств и, соответственно, противовоздушной обороны, а также артиллерии. Он также выразил опасения по поводу того, что президентом США может вновь стать Дональд Трамп, который придерживается не очень высокого мнения о НАТО. Но пока, по его словам, он видит в американцах надёжных союзников: «И всё же: времена, когда мы в Европе могли сказать, что просто расслабимся, а американцы пусть всё делают, уже прошли».