Рупор кремлевской пропаганды: Неизвестные страницы вывода российской армии из Латвии

Неизвестные страницы вывода российской армии из Латвии

"Вывод российской армии. Неизвестные страницы" — рассказ об одном из самых масштабных и сокрытых по сию пору сюжетов отечественной истории. Ведь дело могло повернуться таким образом, что в Латвии остались бы не только 23 000 военных пенсионеров РФ и членов их семей, но и несколько ключевых стратегических объектов — Лиепайский военный порт, Скрундский локатор противоракетной обороны, станция космического слежения "Звездочка" под Вентспилсом. Такова была программа–максимум российской стороны, и в таком случае военно–политический статус нашей страны мог бы оказаться совсем иным. С соответственным эффектом для членства в Евросоюзе и НАТО…

Вашингтон был в шоке от независимости ЛР, и она была признана только 2 сентября 1991 года. "Когда начались переговоры о выводе российской армии, интерес США не был большим, — поясняет А. Пуполс на фоне Белого дома. — Администрация Буша–старшего считала, что надо поддерживать перестройку. А Балтийские государства для Америки не особо важны. Ситуация существенно поменялась, когда к власти пришел Билл Клинтон".

В январе 1994 года Клинтон прибыл в Москву и на переговорах с Ельциным достиг пакетного соглашения — "защита прав русских" в ЛР в обмен на срок работы старой Скрундской РЛС в течение 4 лет и полутора лет на снос. Новый же, незавершенный локатор, предполагалось взорвать уже в том году. "Латвийского мнения никто не спрашивал", — констатирует А. Пуполс. Ригу убеждали постфактум.

Тогдашний премьер Валдис Биркавс рассказал в интервью для фильма, что министр иностранных дел Андреев передал ему трубку телефона, чтобы глава правительства Латвии поговорил с Кристофером Уорреном. Государственный секретарь США как раз летел в Минск (переговоры о выводе ядерного оружия из Белоруссии тоже были важнейшими для Вашингтона). "Он спросил меня — как долго вы можете держать Скрундский локатор? Я сказал: жители требуют незамедлительно, мы ориентируемся на год, максимальное, что мы могли бы политически выдержать, это два года. И я слышу расчет: он говорит — русские требуют семь. Два плюс семь — девять, итого четыре с половиной. Идет? Я сказал — пускай".

Мартиньш Вирсис в 1993 году был избран депутатом V Сейма по списку "Латвийского пути", и от лица Комиссии по иностранным делам руководил переговорами с РФ. Попутно являлся председателем группы по парламентскому сотрудничеству с Россией. По его словам, "регулярно получал" от Александрса Кирштейнса, Андрейса Крастиньша и других радикально настроенных национальных политиков. Правительство Биркавса в то время опиралось на меньшинство в Сейме. Поэтому для убеждения латвийских политиков оных… пригласили в Вашингтон! Американская сторона принимала руководителей всех парламентских фракций, главу Комиссии по иностранным делам Кирштейнса и самого Вирсиса. Во время встречи латышей с министром обороны Уильямом Перри в его кабинет в Пентагоне "неожиданно" вошел сам Билл Клинтон.

"Вице–президент Ал Гор пообещал изъять Скрунду из списка ядерных целей США", — утверждает А. Пуполс в своем фильме. Это очень важное обстоятельство — выходит, что из–за российского радара предупреждения о ракетном нападении уже три года как независимая Латвия оставалась потенциальной мишенью для американских стратегических сил!

Ну а на банкете для делегации Латвии прославленный ас американской внешней политики Збигнев Бжезинский сказал А. Кирштейнсу, что отставные российские военные "не будут большим несчастьем". "Вы могли бы их наделить землей", — предложил бывший помощник президента США по нацбезопасности, не понимавший сакрального значения этого фактора для латышского народа.

После такой комбинации лести и давления Мартиньш Вирсис парафировал текст договора с РФ, а президент Гунтис Улманис подписал его, прибыв в Москву. Тогда впервые в российской столице развевался красно–бело–красный флаг, звучал гимн "Боже, благослови Латвию", а Борис Ельцин на вопрос, сколько будет РФ платить за Скрунду, откинувшись в кресле, произнес: "Не царское это дело".

Что же до ратификации пакета латвийско–российских договоров в Сейме, то депутаты Движения за национальную независимость Латвии (LNNK) попросту покинули зал, обеспечив тем самым кворум. А Рига тем же летом 1994 года получила визит президента Билла Клинтона. Что интересно, Вильнюс выпал из списка, поскольку в то время Литвой рулил "посткоммунистический" Бразаускас, к тому же в литовском и эстонском аэропортах были слишком короткие полосы для президентского Boeing–747.

Подсластить пилюлю для Ельцина Клинтон смог на ближайшем саммите в Неаполе, где будет, как выразился в своем фильме А. Пуполс, акцентировано "лучшее обращение с русскими". Ведь спецслужбы сообщали в Белый дом, что восточные славяне составляют 48% населения Латвии, а контролируют 80% экономики государства! "Это был страх России", — предполагает А. Пуполс. Ведь только что на выборах в Госдуму выиграла ЛДПР.

Одним из персонажей фильма стал долларовый миллиардер Петр Авен, снявшийся на фоне церкви в Яунпиебалге. Постаравшись начать выступление по–латышски, он перешел на русский язык и поведал об истории своей семьи, многие члены которой были репрессированы в сталинские времена.

30 лет тому назад министр по внешнеэкономическим связям Петр Авен был участником переговорного процесса с Латвией. Несмотря на то, что российская сторона в лице посла Сергея Зотова, руководителя ряда госструктур Сергея Шахрая внешне высказывала полную готовность к сотрудничеству, на деле шло торможение. Занимавший должность главкома Вооруженных сил СНГ маршал Шапошников вообще предлагал расформировать СЗГВ на месте! И тогда Авен подключался со своей лоббистской — в пользу Латвии — позицией.

— Когда решался вопрос о выводе войск, позиция нашей, экономической, части правительства была однозначной. Надо выводить. И из политических отношений, и из экономических. Я сопровождал Ельцина по всем поездкам зарубежным, и, конечно, мы много говорили об истории. Я ему рассказывал о своей семье в Яунпиебалге…

По оценке Ансиса Пуполса, именно влияние, оказанное П. Авеном на ход переговоров, зачлось ему при получении гражданства ЛР и учитывается до сих пор, несмотря на постоянные требования изгнать из нашей страны опального магната. Хотя выступивший в фильме российский оппозиционер Андрей Пионтковский крайне негативно высказался о роли господина Авена и иже с ним.

https://bb.lv/statja/nasha-latvija/2023/12/11/beglyy-milliarder-rasskazal-o-vyvode-voysk-rossii-iz-latvii – цинк

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