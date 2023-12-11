Онколог назвал первые признаки рака головного мозга
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Болезни головного мозга, такие как раковые опухоли, могут проявиться симптомами, которые не всегда сразу ассоциируются с этими заболеваниями. Онколог Евгений Черемушкин поделился информацией о неочевидных проявлениях рака мозга, включая головную боль, которая становится особенно интенсивной в моменты стресса.
Симптомы рака мозга могут развиваться постепенно, иногда на протяжении многих месяцев или лет, особенно если опухоли растут медленно. Однако они могут включать в себя:
Головная боль, которая становится частой и интенсивной, особенно при физической нагрузке или стрессе, может быть признаком развития рака мозга.
Ухудшение памяти может также свидетельствовать о проблемах с мозгом.
Пациенты могут испытывать трудности с концентрацией и ухудшение работоспособности.
Люди могут ощущать себя измотанными даже при минимальной физической нагрузке.
Потеря периферического зрения, ухудшение зрения, несмотря на ношение очков, а также затуманенную видимость и плавающие фигуры в поле зрения.
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