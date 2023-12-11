 

Пересмотр господдержки аграриев: Минсельхоз объединяет компенсирующие и стимулирующие субсидии

11.12.2023, 10:35, Разное
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С 2024 года Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) РФ планирует объединить два ключевых механизма государственной поддержки аграрного сектора: компенсирующие и стимулирующие субсидии. Эти изменения существенно пересматривают подход к финансированию агропромышленного комплекса (АПК), хотя отраслевые приоритеты остаются в значительной степени неизменными. Пересмотр направлен на более эффективное использование средств и перераспределение ресурсов.

Постановление №2065, принятое Белым домом 2 декабря 2023 года, предусматривает объединение компенсирующих и стимулирующих агросубсидий, и эти изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

В рамках новой “единой” субсидии Минсельхоз определил 12 приоритетных направлений поддержки. Пять из них, такие как агротехнологические работы, элитное семеноводство, племенное животноводство, малые формы хозяйствования и страхование, будут доступны для всех регионов по умолчанию. Оставшиеся семь приоритетов, включая поддержку производства молока и традиционных отраслей, будут выбираться регионами для субсидирования, и заявки на получение средств по этим направлениям будут подаваться ежегодно до 15 июля.

Общий перечень приоритетов новой госпрограммы во многом совпадает с целями обеих видов субсидий: компенсирующей и стимулирующей, которые в 2023 году составили около 60 миллиардов рублей. Эти меры направлены на увеличение продовольственной независимости России, как заявлено в Минсельхозе.

Инициатива разделения государственной поддержки АПК на стимулирующую и компенсирующую части была предложена в 2019 году с целью способствовать аграрной специализации регионов. Однако экономические обстоятельства и пандемия в 2020 году привели к корректировкам, и соотношение компенсирующих и стимулирующих субсидий было установлено на уровне 58/42%. В начале 2023 года обсуждалась возможность отказа от компенсаций и перераспределения средств в пользу развития отрасли. Летом та же идея была подтверждена, учитывая достижение АПК РФ основных целей, определенных Доктриной продовольственной безопасности. Эти изменения отразились в решении Минсельхоза отказаться от стимулирования сектора.


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