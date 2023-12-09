 

В чем выйти в свет зимой: наряды, которые можно носить под пальто и не стыдно показать в ресторане

09.12.2023, 15:41, Разное
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У большинства людей зима прежде всего ассоциируется с теплыми пуховиками, шерстяными пальто, непромокаемой обувью. Но в то же время хочется оставаться стильным и модным даже зимой. Дизайнеры предлагают несколько вариантов зимних нарядов для выхода в свет в холодную погоду.

Образ с красными колготками

Сейчас снова в тренде яркие колготки, поэтому попробуйте дополнить свой зимний наряд красными колготками. Они отлично сочетаются с черной мини-юбкой или же с черными кожаными шортами. И в довершение своего образа вы можете надеть теплый черный вязаный свитер и модный черный пиджак. Не забудьте взять стильную черную сумочку.

Все оттенки розового

Нынешней зимой в моде по-прежнему будут все оттенки розового. Создание полностью розового зимнего ансамбля дизайнеры считают очень удачным вариантом. Попробуйте под розовый пиджак надеть розовые брюки, дополнив образ розовым шарфом. Или же под нежно-розовый кардиган наденьте пыльно-розовую юбку и белую водолазку.

Образ с красным платьем

В текущем сезоне важное место в нарядах для выхода в свет занимает красный цвет. Предлагается огромное количество платьев разных фасонов, поэтому у вас есть возможность выбрать такое, которое будет соответствовать вашему стилю. Выберете ли вы красное платье макси или миди, короткое или облегающее, в любом случае это будет удачный вариант для вечернего образа.

Вариант со спортивными штанами

Если вы решили выпить кофе в кафе, но при этом хотите чувствовать себя комфортно, можете отправиться туда в любимых спортивных штанах. Заправьте под штаны облегающую блузку или же наденьте длинный вязаный свитер. Дополните наряд изысканным длинным пальто. Последним штрихом к образу будет зимняя панама и стильные очки.

Полностью кожаный наряд

Полностью кожаный наряд для выхода в свет зимой выглядит очень привлекательно. В кожаной юбке макси с кожаной курткой в тон вы будете смотреться эффектно и сможете произвести впечатление на окружающих. Для такого образа хорошо подойдут оттенки бордового цвета. Так как кожаный образ у вас зимний, сверху наденьте длинную шубу из искусственного меха.

Стильное трикотажное платье

Зимой многие делают выбор в пользу трикотажных платьев. Особенно красиво смотрятся облегающие длинные платья. Трикотажное платье и длинные сапоги до колена могут служить как повседневным вариантом, так и для выхода в свет. Дополнит ваш образ с универсальным трикотажным платьем модное длинное пальто.

Классический джинсовый образ

Классический джинсовый образ легко сочетается с вещами, которые имеются в вашем гардеробе. Составьте комплект из джинсовой юбки и джинсовой рубашки. Заправьте под юбку теплый свитер, а рубашку закрепите на талии ремнем. Для завершения образа наденьте длинные сапоги до колена.

Черно-белый ансамбль

Сочетание черного и белого способно украсить любой, даже самый обычный наряд. Очень интересно смотрятся вместе белая классическая рубашка и универсальное черное пальто. Более ярким ваш образ сделают белые сапоги или ботинки. Завершит такой ансамбль черный берет и белая сумка.


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