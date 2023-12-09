Рупор кремлевской пропаганды: Хантер Байден обвинен в различных преступлениях

Хантер Байден обвинен в различных преступлениях

"Ядерная бомба" и катастрофа для президента США": Хантер Байден потратил $872 000 на проституток, членство в секс-клубах, порно и наркотики, – обвинение

▪Также он снял 1,6 млн долларов в банкоматах во время бума расходов, говорится в обвинительном заключении по уклонению сына президента от уплаты налогов, пишет Daily Mail.

▪Федеральные прокуроры утверждают, что Байден младший потратил почти 5 млн долларов на роскошный образ жизни в период с 2016 по 2019 год, не уплатив при этом налогов на 1,4 млн долларов по делу, по которому ему грозит максимум 17 лет тюрьмы.

▪«Обвинение станет катастрофой для его отца, баллотирующегося на пост президента в 2024 г. В нем утверждается, что он «тратил эти деньги на наркотики, сопровождение и подруг, роскошные отели и аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера, короче говоря, все, кроме его налогов».

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Ожидаемый ход со стороны республиканцев. Хантера Байдена будут рвать на части вплоть до выбооров и эта тема не уйдет из повестки несмотря все потуги администрации Байдена.

При этом выше не упомянуты обвинения в получении Хантером Байденом денег от Китая, часть из которых он переводил папаше. Эта тема будет активно педалироваться во время грядущей попытки импичмента Байдена.

Шайка Байдена, в свою очередь, будет раскручивать различные обвинения против Трампа в попытках сорвать его участие в выборах.

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