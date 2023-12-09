Акрил или гель: восемь типов наращивания ногтей, плюсы и минусы каждого (как выбрать для себя)

Наращивание ногтей – популярный способ подчеркнуть свой стиль и красоту. В настоящее время существует множество вариантов таких косметологических процедур, каждая из которых имеет свои определенные плюсы и минусы. Различные технологии наращивания ногтей предоставляют широкий выбор материалов и методов отвердевания полимерных накладок. Важно выбрать тип и метод наращивания ногтей, чтобы процедура была безопасной и не требовала частого ее повторного проведения.

Акриловые насадки

Акриловые насадки изготавливаются из порошкового полимера и жидкого мономера. Они отличаются прочностью и долговечностью. Эта технология подходит даже для ломких и слабых ногтей. К преимуществам акрилового наращивания ногтей можно отнести универсальный дизайн, долговечность проведенной процедуры и возможность дополнительного укрепления ногтей. Из недостатков следует отметить сильный химический запах, исходящий от таких полимерных накладок. Также важно отметить, что качество выполненного акрилового наращивания ногтей во многом зависит от правильности проведения всей процедуры.

Гелевое наращение ногтей

Гелевые накладки изготавливаются из нескольких слоев полимерного материала, с последующей их обработкой светодиодной или ультрафиолетовой лампой. Такая технология позволяет достичь естественного вида ногтей, обеспечивая при этом их природную гибкость. Преимущества гелевого наращивания ногтей — это легкость и гибкость накладок, их естественный внешний вид, отсутствие неприятного запаха. Следует учесть лишь необходимость регулярного устранения механических повреждений ногтей и посредственную прочность гелевых насадок.

Наращивание ногтей с накладками из стекловолокна

Эта технология предполагает использование кусочков стекловолокна, которые вместе со смолой накладываются на ноготь, обеспечивая естественный внешний вид и отличаются прочностью. Накладки из стекловолокна тоньше, чем при использовании геля и акрила, что создает ощущение легкости. К преимуществам этой технологии относится экологическая чистота используемых материалов и естественный вид наращенных ногтей. Недостатками наращивания ногтей стекловолокном являются высокая стоимость процедуры и не слишком высокая прочность используемых накладок.

Шелковое наращивание ногтей

При использовании такой технологии подразумевается применение шелковой ткани, которая покрывается несколькими слоями жидких полимеров. Эта технология отлично подходит для поврежденных и потрескавшихся ногтей, позволяя вернуть им первоначальный естественный вид. К преимуществам шелкового наращивания относят экологичность, естественный внешний вид и возможность одновременного восстановления поврежденных ногтей. Недостатком этой технологии является не слишком высокая прочность используемых накладок.

Технология Dip Powder

Наращивание ногтей по технологии Dip Powder предполагает нанесение основы, после чего ноготь погружается в цветовую пудру, а затем покрывается несколькими слоями декоративного прозрачного полимера. Этот метод позволяет достичь эффектного и оригинального внешнего вида ногтей. Такая технология не требует применения светодиодных или ультрафиолетовых ламп, обеспечивает долговременные результаты и прочность наращенных ногтей. При этом следует отметить, что удаление таких накладок может быть сложным процессом, также существенный недостаток – это солидная толщину используемых ногтей-заготовок.

Наращивание ногтей из полигеля

Наращивание ногтей из полигеля представляет собой использование высокотехнологичного материала, который объединяет свойства классического геля и акрила. Накладки из полигеля создаются в форме трубки, затем мастер приклеивает их непосредственно на ногти и моделирует пилкой податливый пластик, достигая нужной формы. Для закрепления результата достаточно подвергнуть ногти воздействию ультрафиолетовой лампы. Преимущества такой технологии включают практически полное отсутствие запаха и возможность придания ногтевым накладкам оригинальные и необычные формы. Можно отметить также доступную стоимость проводимого наращивания ногтей с использованием накладок из полигеля.

Наращивание по технологии «Шеллак»

Наращивание по технологии «Шеллак» предполагает использование специального гибридного гель-лака, который отвердевает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Ногти, наращенные с использованием этой технологии, отличаются глянцевым блеском, высокой прочностью и долговечностью. Из преимуществ этой технологии можно выделить безопасность используемых материалов, быстрый процесс отвердевания и устойчивость к деформациям и сколам. При этом следует учитывать некоторую ограниченность вариантов дизайна и возможность ослабления ногтей после удаления шеллака.