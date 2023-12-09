Мнение: И чему теперь учить в школах?
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Синхронные переводчики всё. Грубый перевод офисной переписки давно уже поручают роботам, но на личные встречи с иностранцами до последнего времени всё же приглашали живых людей. Теперь больше не нужны и синхронисты, компьютер справляется не хуже. Нет смысла заморачиваться, если только речь не идёт про встречи уровня министров и глав корпораций. Цитирую (ссылка):
Вчера мы проводили большую онлайновую конференцию, и впервые за многие годы у нас не было синхрониста в студии для англоязычного спикера: нейроперевод уже сильно лучше даже очень дорогих синхронистов, а у нас с ними опыт большой и многолетний.
Послушать можно и самому на вчерашней записи. Доклад Джолин вообще полезно послушать, не каждый день рассказывают, как в Китае 24 миллиона школьников обучаются на ИИ-платформе, и как тесты на большой статистике доказывают, насколько лучше их результаты в сравнении с учениками белковых учителей.
В переводе есть, конечно, огрехи и паузы (а то у белковых переводчиков их нет), но продукту полгода ещё не исполнилось, не обольщайтесь, там быстрый прогресс.
Вы можете лично ознакомиться с записью этого доклада так:
1. Переходите вот сюда.
2. Проматываете примерно страницу вниз до раздела «10:30», там будет доклад Джолин Лян.
3. Жмёте «смотреть видео».
4. После полутораминутного вступления ведущих на сцену выходит доктор Лян и начинает говорить на английском. Жмёте шестерёнку, «Аудио», «Русский». Слушаете автоматический синхронный перевод.
Если вам лень смотреть — перевод нормальный, но монотонный, без интонаций, воспринимается на слух тяжело. Не художественный дубляж. Но если господа по ссылке говорят, что кожаные синхронисты ещё хуже, наверное, так и есть.
Это так называемая «закрывающая технология», то есть технология, которая сокращает потребность в рабочих местах, но новых рабочих мест не создаёт. А вот ещё одна закрывающая технология, повеселее.
Идём вот сюда и задаём роботу тему для создания стихотворения или первую строчку. Допустим, «принесли в комментарии мёртвого льва». Жмём кнопку «написать стихи», робот графоманит дурные стихи. Потом идём вот сюда, копируем в окно созданные роботом стихи и жмём кнопку «generate». Робот придумывает музыку и поёт под неё ваши стихи человеческим голосом. Вот что получается (видео):
Как видите, не менее талантливо, чем песни «с глубоким смыслом», которые в таком изобилии крутят по некоторым радиостанциям. Меня всегда раздражали некоторые наши популярные рокеры, не буду показывать пальцем, у которых в песнях сплошная шизофазия, которую и сами-то авторы расшифровать не могут. Однако если фанатам нравится, кто я такой, чтобы возражать?
Следующий логичный шаг — заменить голос в видео на свой — я делать не стал. Однако это тоже несложно. Если вы зайдёте на ЮТуб и наберёте в поиске «ai cover», вы в изобилии найдёте там и известных русских певцов, поющих «Я свободен» Кипелова, и Навального, исполняющего «Владимирский централ», и ещё кучу примеров автоматической вставки любого голоса в любую песню. Такая подмена также делается в несколько кликов мышкой, на бесплатных сервисах в интернете.
Конечно, музыкальные генерации нейросетей даже близко не стоят рядом с шедеврами настоящих певцов, поэтов и композиторов… однако они уже сейчас отсекают от работы огромную массу любителей, которая не дотягивает даже до этого уровня, так как не умеет ни попадать в ноты, ни соблюдать размер стихов. Через пару лет технология дозреет, и тогда можно будет делать следующее:
1. Излагать суть стихотворения в виде технического задания, что-то типа «поздравляем дорогого Ивана Ивановича с юбилеем, желаем процветания строительного треста ЖилДырМонтаж от всего преданного коллектива сотрудников коммерческого отдела».
2. Детально и удобно выбирать стиль музыки, инструменты, накладывать всякие эффекты и так далее.
3. Заливать голоса вот этих самых сотрудников коммерческого отдела, указывать, какие строчки поёт один начальник, а какие — все менеджеры хором.
Собственно, это уже и сейчас можно сделать, но не слишком удобно — надо разворачивать нейросети у себя на компьютере, настраивать оболочки. А через пару лет будет удобно: на одном сайте, в несколько кликов, за 15 минут. Заодно там можно будет и корпоративный гимн создать. Может, к этому времени уже и генерация видео дозреет, хотя тут я уже не уверен: пока что робот генерирует видеоряд откровенно плохо.
Блогер kvisaz предлагает теперь не отдавать детей в музыкальные школы. С одной стороны, логично. А с другой стороны, в какие школы тогда детей отдавать? Какие профессии через 11 лет ИИ будет делать хуже среднего профессионала?
Морали сегодня не будет, и так всё понятно. Пожалуй, нам теперь остаётся только откинуться на спинку кресла и наблюдать.
Источник: Место для дискуссий
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