 

Врач Михалева рассказала, как сохранить здоровье поджелудочной железы

09.12.2023, 11:38, Разное
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Поджелудочная железа, как важный орган, требует особой заботы. Врачи предупреждают, что некоторые продукты могут нанести ей вред. Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева подчеркивает, что неправильное питание, переедание и токсичные вещества могут повредить здоровье поджелудочной железы. Алкоголь, особенно в сочетании с жирной закуской, является крайне токсичным для этого органа и может вызвать острый панкреатит и панкреатический диабет.

Потребление жирной пищи способствует отложению жира внутри поджелудочной железы, что приводит к развитию хронического панкреатита и нарушению пищеварения. Поддержание здоровья этого органа требует правильного рациона и ухода.

Основные проблемы, связанные с дисфункцией поджелудочной железы, включают острый и хронический панкреатит, диабет 1 и 2 типа, а также рак поджелудочной железы.

Чтобы поддерживать здоровье поджелудочной железы, врач-гастроэнтеролог Александра Алисова рекомендует обращать внимание на растительную диету. Фрукты, овощи и цельнозерновые продукты обогащают рацион клетчаткой, нежирным белком, витаминами, минералами и фитохимическими веществами, которые способствуют улучшению здоровья кишечника, предотвращению воспаления и контролю уровня сахара в крови.

Кроме того, следует выбирать продукты, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами для защиты пищеварительной системы и уменьшения повреждения клеток. Корень солодки, известный в традиционной китайской медицине, может быть полезным при острым панкреатите и раке поджелудочной железы.

Пробиотики, содержащиеся в продуктах, таких как греческий йогурт, квашеная капуста и кефир, могут улучшить микробиом пищеварительного тракта и предотвратить дисбаланс микробиома, который может привести к различным проблемам, включая расстройства.


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