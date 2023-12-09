Байден выбрал Генри Киссинджера своим вице-президентом на втором сроке

Джозеф Байден будет участвовать в президентской гонке в тандеме с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером, сообщила пресс-служба Белого дома.

В случае победы дипломат займёт пост вице-президента США.

Как пояснили в администрации Байдена, Киссинджер наиболее близок к основному электорату Байдена, голоса которого сыграли решающую роль в его победе на выборах 2020 года. Несмотря на возраст, дипломат полон жизненной энергии, как и сам президент, заявили в Белом доме. Также команду Байдена могут пополнить и другие знаменитые враги России, такие как Збигнев Бзежинский и Маргарет Тэтчер.

В Кремле заявили, что ничего не слышали о планах Байдена баллотироваться на новый срок, но в этом случае готовы работать с его новой администрацией.

– Киссинджер стал бы логичным выбором, – говорит отставной полковник Дуглас Макгрегор. – Среди нынешних американских политиков он самый молодой, энергичный и здоровый. Конечно, для самого Байдена это риск – на фоне Киссинджера сам президент будет казаться старой и больной развалиной. Однако других кандидатов на этот пост просто нет.

—