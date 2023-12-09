Кардиохирург рассказал о правильной физической активности

Кардиохирург, президент НИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени И.Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия в интервью «Российской газете» поделился своим мнением о правильной физической активности для здоровья сердца. Он отметил, что правило выполнения 10 тысяч шагов в день не является бесспорным стандартом.

Изначально правило 10 тысяч шагов в день было всего лишь маркетинговым ходом производителей трекеров для шагов. Эта цифра не имеет жесткой связи с оздоровительным эффектом, как утверждают многие. Однако множество исследований показали, что уровень физической активности, благоприятный для здоровья, может варьироваться от 8 до 12 тысяч шагов в день. Для снижения риска некоторых заболеваний достаточно активности на уровне 5,5 тысяч шагов, но большинство положительных эффектов заметно при выполнении около 10 тысяч шагов.

Сердце, как и другие мышцы организма, требует регулярной тренировки для поддержания здоровья и силы. Врач-кардиолог Олег Варфоломеев подчеркивает важность заботы о сердце, даже если вы не являетесь активным спортсменом. Каждодневная получасовая быстрая прогулка может оказать положительное воздействие. Для поддержания здоровья сердца рекомендуются аэробные упражнения и тренировки с отягощениями.

Аэробные упражнения, известные как кардио, улучшают выносливость, учащают сердцебиение и помогают снизить кровяное давление. Для начинающих подходят такие виды физической активности, как гулять пешком, кататься на велосипеде по ровной местности и плавание. По мере улучшения физической подготовки можно переходить к более интенсивным видам тренировок, таким как бодрая ходьба, бег, занятия спортом и даже танцы.

Силовые тренировки, также известные как тренировки с отягощениями, способствуют улучшению композиции тела. Они могут помочь уменьшить жир и развить мышечную массу. Комбинирование аэробных упражнений с силовыми тренировками способствует повышению уровня “хорошего” холестерина и снижению “плохого” холестерина.