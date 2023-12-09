 

Мнение: О полном крахе всех надежд… Украина — проиграла?

09.12.2023, 8:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

А помните, как ещё недавно, весной, лощёные американские политики на серьёзных щах рассуждали, что «Путин уже проиграл». Осталось, мол, только оформить его поражение в конце года чем-то вроде Акта о полной и безоговорочной на основе «10 пунктов Зеленского». Теперь той бумажкой осталось лишь подтереться.

И хотя демократы из Белого дома пытаются держать покерфейс, выходит это у них плохо. А соперники-республиканцы, не дожидаясь официального старта предвыборной кампании, насыпают им по полной за провальную ставку на тёмную лошадку из Киева. В проигравших — #Украина, по-любому.

Собственно, она уже проиграла. Об этом заявил республиканский политик Дональд #Трамп. Правда, младший. Но тут: что у старшего на уме, то у младшего на языке.

«Для тех из вас, кто идиоты, #Украина проиграла этот конфликт [с Россией] довольно давно, мы просто держим их на системе жизнеобеспечения с бесконечными деньгами!», — заявил 45-летний сын бывшего президента #США в одном из ток-шоу. И это его эмоциональное высказывание процитировал известный американский журнал «Newsweek».

В Белом доме его слова тоже не остались незамеченными. Хоть там и заявили, что не собираются комментировать «каждое мнение диванных экспертов». А в Пентагоне сообщили, что продолжат оказывать беспрецедентную помощь Украине в сфере безопасности, и это лучший ответ на все заявления о её поражении.

Впрочем, эта помощь требует денег. А с ними пока проблемы. И министр обороны #США Ллойд Остин был вынужден даже немного «пошантажировать» парламентариев угрозами, что завтра их родственники отправятся «воевать с Россией». Ибо велик риск, что после капитуляции Киева может возникнуть необходимость защищать неприкосновенность одной из стран #НАТО.

«Америке не нужно продолжать финансировать бесконечный конфликт, у которого нет пути к победе. Если НАТО обеспокоено посягательством России, возможно, им следует финансировать [свою безопасность] больше. Но, как всегда, они позволяют Америке за всё платить, пока сами они получают практически всю выгоду», — отреагировал на это Дональд Трамп-младший. Яблочко от яблони, да.

Но ведь в сухом остатке Трамп-джуниор прав?

Нежизнеспособная без внешней финансовой и военной помощи Украина действительно обречена?

А в нынешних условиях максимум возможного для неё — удержание хотя бы существующих рубежей, а вовсе не выход на границы 1991 года?

И значит, по факту она уже проиграла?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Искусственный интеллект проявляет признаки лени при выполнении запросов

09.12 / Возникли проблемы с приложением Beeper Mini на Android для отправки iMessage

09.12 / Диетолог назвала яйца полезным продуктом для здоровья

09.12 / В чем выйти в свет зимой: наряды, которые можно носить под пальто и не стыдно показать в ресторане

09.12 / «Давай, меня привлеки» – депутат Госдумы показал свои наколки омбудсмену, призывавшей ужесточить ответственность за пропаганду АУЕ

09.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Хантер Байден обвинен в различных преступлениях

09.12 / В Sony рассказали, в чем PlayStation 5 лучше компьютера

09.12 / Акрил или гель: восемь типов наращивания ногтей, плюсы и минусы каждого (как выбрать для себя)

09.12 / Назван самый ремонтопригодный смартфон

09.12 / Институт развития интернета после 15 лет работы утвердил черновик ГОСта на BBCode для форумов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика