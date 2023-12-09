Мнение: О полном крахе всех надежд… Украина — проиграла?

А помните, как ещё недавно, весной, лощёные американские политики на серьёзных щах рассуждали, что «Путин уже проиграл». Осталось, мол, только оформить его поражение в конце года чем-то вроде Акта о полной и безоговорочной на основе «10 пунктов Зеленского». Теперь той бумажкой осталось лишь подтереться.

И хотя демократы из Белого дома пытаются держать покерфейс, выходит это у них плохо. А соперники-республиканцы, не дожидаясь официального старта предвыборной кампании, насыпают им по полной за провальную ставку на тёмную лошадку из Киева. В проигравших — #Украина, по-любому.

Собственно, она уже проиграла. Об этом заявил республиканский политик Дональд #Трамп. Правда, младший. Но тут: что у старшего на уме, то у младшего на языке.

«Для тех из вас, кто идиоты, #Украина проиграла этот конфликт [с Россией] довольно давно, мы просто держим их на системе жизнеобеспечения с бесконечными деньгами!», — заявил 45-летний сын бывшего президента #США в одном из ток-шоу. И это его эмоциональное высказывание процитировал известный американский журнал «Newsweek».

В Белом доме его слова тоже не остались незамеченными. Хоть там и заявили, что не собираются комментировать «каждое мнение диванных экспертов». А в Пентагоне сообщили, что продолжат оказывать беспрецедентную помощь Украине в сфере безопасности, и это лучший ответ на все заявления о её поражении.

Впрочем, эта помощь требует денег. А с ними пока проблемы. И министр обороны #США Ллойд Остин был вынужден даже немного «пошантажировать» парламентариев угрозами, что завтра их родственники отправятся «воевать с Россией». Ибо велик риск, что после капитуляции Киева может возникнуть необходимость защищать неприкосновенность одной из стран #НАТО.

«Америке не нужно продолжать финансировать бесконечный конфликт, у которого нет пути к победе. Если НАТО обеспокоено посягательством России, возможно, им следует финансировать [свою безопасность] больше. Но, как всегда, они позволяют Америке за всё платить, пока сами они получают практически всю выгоду», — отреагировал на это Дональд Трамп-младший. Яблочко от яблони, да.

Но ведь в сухом остатке Трамп-джуниор прав?

Нежизнеспособная без внешней финансовой и военной помощи Украина действительно обречена?

А в нынешних условиях максимум возможного для неё — удержание хотя бы существующих рубежей, а вовсе не выход на границы 1991 года?

И значит, по факту она уже проиграла?

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