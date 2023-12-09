С понедельника вступает в силу закон, запрещающий людям старше 60 лет выходить на улицу после 18-00

С понедельника вступает в силу закон, запрещающий людям старше 60 лет выходить на улицу после 18-00.

Как сообщил автор закона, депутат Государственной думы Василий Пименов, эта мера поможет защитить пожилых людей от опасностей, которые подстерегают их на улицах в тёмное время суток.

– У пожилых людей значительно хуже зрение и слух, они хуже ориентируются в пространстве, а значит, больше подвержены опасностям. На улицах после шести вечера увеличивается количество аварий, криминальная активность тоже возрастает, — пояснил Пименов.

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию среди пожилых людей.

– Это неправильно! Я хоть и старше шестидесяти, но я ещё очень активный человек, у меня много дел на улице: курить, встречаться с друзьями или выгулять собаку, — заявил пенсионер Валерий.

Эксперт по безопасности Александр Иванов поддержал введение нового закона.

– Это правильная мера. Как показывает статистика, именно после 18:00 увеличивается количество несчастных случаев с участием пожилых людей. Они чаще падают, получают травмы, становятся жертвами преступников. Поэтому ограничение на выход на улицу после 18:00 — это хороший способ защитить наших пенсионеров, — считает Иванов.

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