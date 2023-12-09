 

Инфляция в ноябре 2023 года достигла 7,48 процентов

09.12.2023, 8:05, Разное
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Согласно последним данным Росстата, инфляция в РФ ускорилась в ноябре 2023 года, достигнув 7,48%. Это выше показателя октября, который составлял 6,69%. Месячное изменение показало, что потребительские цены выросли на 1,11%.

Среди продуктов питания, яйца стали одними из наиболее заметно подорожавших товаров. В 46 субъектах РФ цены на яйца выросли на 10–20%, в 21 субъекте даже на 20–28,6%. Помимо яиц, в продовольственном секторе также заметно подорожали огурцы (на 35,1%), помидоры (на 19,1%), виноград (на 8,6%), и чеснок (на 6,8%). Однако цены на апельсины (на 9,4%), лимоны (на 6,3%) и морковь (на 1,5%) снизились.

Инфляция в ноябре также сказалась на лекарственных препаратах, где подорожали синупрет (7,3%), левомеколь и сульфацетамид (оба на 2,3%), фуросемид (1,9%), аспирин (1,7%), аскорбиновая кислота и панкреатин (оба на 1,4%).

В сфере топлива, моторное топливо подорожало на 2,3%, дизельное — на 0,3%, в то время как цены на автомобильный бензин снизились на 0,7%.

Также отмечается, что в секторе туристических услуг выросли цены на поездки в страны Юго-Восточной Азии и Средней Азии (на 19,4% и 2,8% соответственно), а также в Белоруссию (8,7%), ОАЭ (5,9%), страны Закавказья (5,1%), Египет (1,6%), Турцию (1,1%) и отдых на российском Черноморском побережье (на 9,5%).

В ответ на рост цен на яйца, генпрокурор Игорь Краснов поручил провести надзорные проверки производителей куриных яиц и розничных продавцов в ряде регионов РФ, включая Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области. Проверки будут проводиться совместно с антимонопольными и иными уполномоченными органами. Причиной для этой меры послужил рост средней розничной цены на яйца более чем на 40%.


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