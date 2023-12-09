Мнение: Остапа несло

Наш любимец Алексей Арестович (в России, кстати, ему присвоили официальное звание террориста и экстремиста) действует с необычайной энергией, особенно сейчас, когда он оказался в США. Тут у меня интересовались с детским недоумением – а как это, мол, Арестович в Америке? Как он сумел из Украины выехать?? Давеча из нее, к примеру, Порошенко не выпустили – просто не дали пересечь границу. А Порох – действующий депутат Рады и экс-президент. Тем не менее его цинично развернули взад, вертайся, мол, на Украине перед законом все равны. Сказано ж – мужчинам выезжать нельзя!

Сам же Алексей уже год как даже не госслужащий. И – в Америке. Как, Холмс? Может, через реку переплыл под покровом ночи, держа пакет с одеждой и гривнами в зубах? Наверно, да – он же бывший разведчик как-никак. “Преодолел водную преграду”.

Но это ладно. В свежем видео Арестович уже вообще не мелочится – прямо призывает к военному перевороту на Украине (ни разу и ни словом, впрочем, не поминая президента Зеленского – как будто его уже нет). Да, говорит открытым текстом: в стране надо отодвинуть в сторону “конституционные органы”, передать всю власть некоему внеконституционному органу – Конвенту, и управлять страной посредством “директив”. Задача “конвента” – немедленно путем “экстраординарных мер” наладить на Украине… военное производство.

При этом он всячески старается внушить, что под “экстраординарными мерами” он понимает не массовые расстрелы на месте (что, конечно, при таких формулировках первое, что приходит в голову), а вроде как даже наоборот: никакого огосударствления, поручить дело не чиновникам, а четким бизнесменам, они сумеют поднять заводы по производству дронов и боеприпасов в кратчайшие сроки.

Одновременно разносит в пух и прах нынешнюю схему пополнения армии – мобилизацию путем массовых облав, и призывает перенять… метод России: брать людей за “интерес”: по Арестовичу, между прочим, в РФ это не простой подкуп “пушечного мяса” “за деньги да”, а тонкий ход Путина: он, дескать, придумал пополнять свою армию через набор люмпенов, которым обещают переход фактом подписания контракта из деклассированных элементов сразу в средний класс! На такую приманку, по Арестовичу, люмпены не могли не повестись.

Суммируя, получаем, что наш некогда простой вийсковой оглядач призывает к перевороту на Украине, усиленно намекая, что он в этом случае знает, откуда найти деньги – ОЧЕНЬ много денег, столько, что хватит и на ускоренное строительство ВПК, и на изменение схемы набора в ВСУ.

Это самое темное место в его построениях, поскольку до и после этого своего пассажа Арестович аргументированно доказывает, что у Украины денег нет, оружия нет, а Запад денег не даст и оружия тоже не даст… потому что у него у самого нет ни того, ни другого. ЖЖОТ он по-прежнему не переставая, самая крутая его фраза в этом ролике – “Мы (Украина) поспешили выбрать себе белого господина, не заметив, что этот господин уже не господин и уже не белый”.

Ролик надо, конечно, крутить на политинформациях для российских косноязычных зетников и военкоров – столь складного и убедительного славословия Путину и России никто из них произнести не способен. И я не думаю, что Арестовичу “проплатил Путин” – это слишком пошло. Арестовичу сейчас очень важно нагнетать по максимуму для внутренней украинской аудитории, если он в самом деле нацелился на перехват (а почему, собственно, и нет?) Так что про “стратегический гений” нашего Нацлидера мы еще услышим от Алексея и не то.

Российский агитпроп по сравнению с Арестовичем – дети. Скажем – каково, по Арестовичу, главное решение, которое Путин принял в начале 2022 года и в итоге “блестяще реализовал”? Это, как выяснилось, решение превратить войну империалистическую в войну гражданскую… нет – превратить предстоящий конфликт не в войну России с Украиной и даже не в войну России с НАТО, а – в противостояние Глобального Юга с Глобальным Севером (он же Запад), которое “благодаря Путину” Юг выигрывает! В качестве примера – то, как встречали Пути-Пута только что в Дубае – с конным парадом и целым самолетным шоу в цветах российского флага.

Мне всё нравится, как и всегда. Я и против переворота ничего не имею. Одно только очевидно – такие перевороты не осуществляются из-за границы. При всей симпатии к Алексею я все ж все больше подозреваю, что он слишком усердно поднимает ставки, не желая терять повышенное к себе внимание публики. Так и до участи “профессора Соловья” недалеко; “ФАНТАЗЕР” – ты меня называла…! Эх…

Но при всей эскалации жути линию Арестович держит четко и строго – на русскоязычных украинцев. То есть – всецело на избирателей Зеленского. Я бы не прочь поменять Зеленского на Арестовича – но, наученный горьким опытом, почему-то боюсь, что он после избрания так ж напрочь забудет свой безупречный, без малейшего акцента русский.