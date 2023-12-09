Рупор кремлевской пропаганды: Будни Артемовского направления

Будни Артемовского направления. 3 видео от ВСУ, 1 от ВС РФ. Часть видео 18+.

На текущий момент ВС РФ прочно захватили инициативу к северу и югу от города. К северо-западу зачистили питомники и сейчас поджимают Богдановку. К югу от города продвинулись в районе дач и ведутся бои по взятию под контроль Клещеевки. Одна из ключевых высот вчера перешла под наш контроль. Противник укрепляет оборону Часов Яра и Красного. В Красное скоро постучат.

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