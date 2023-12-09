 

Microbiology Spectrum: семена льна минимизируют риск развития рака

09.12.2023, 3:24, Разное
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Как сообщает издание Microbiology Spectrum, минимизировать риски развития рака молочной железы можно при помощи семян льна, что показали результаты исследования, проведенного учеными Университета Небраски и Университета Торонто.

Опыты на мышах позволил установить, что употребление таких компонентов семян льна, как лигнаны, снижает степень активности генов в клетках молочной железы, отвечающих за повышенный риск рака груди, что обусловлено молекулами, которые при переработке лигнана выделяли микробы, живущие в слепой кишке.

Доцент Елена М. Комелли уточнила: «Если эти результаты подтвердятся, микробиота станет новой мишенью для предотвращения рака молочной железы посредством диетического вмешательства».      


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