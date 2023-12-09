Обозначены плюсы и минусы масла из тыквенных семечек

В семенах тыквы содержится 47% масла, выступающего в качестве источника лютеина, каротинов и целого ряда витаминов, а также олеиновой, стеариновой и пальмитиновой кислот. Употребление тыквенного масла можно использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, а еще оно помогает снизить уровень холестерина и справиться с воспалениями, вызванными увеличением предстательной железы.

За счет селена и витамина Е, содержащихся в тыквенном масле, можно повысить степень защит организма от воздействия свободных радикалов и минимизировать риски преждевременного старения, но в больших количествах данный продукт употреблять не следует.

Специалисты отмечают, что тыквенное масло может вызвать аллергические реакции, уточнив, что оно категорически запрещено при желчекаменной болезни, гастрите, панкреатите и других воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.