Мнение: О свинье и свыне… Подложил, так подложил?

И снова — ну кто бы мог подумать?

Если бы матёрый вражина — оно понятно было бы. Но тут-то — «свой», пусть и условно. Такой, самый правильный: «купленный». К слову, это не обязательно означает «за #деньги или выгоду». Имеются и другие смыслы у глагола «купить».

Так вот, в доску свой для Кремля венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что #Россия принадлежит к «другой цивилизации». Не европейской, то есть.

И вроде бы польстил своему патрону, давно уже утверждающему «особость» России в качестве не страны, но целой цивилизации. Но есть нюанс.

««Россия принадлежит к другой форме цивилизации… Ожидать, что Россия будет похожа на Европу, нереально. Это невозможно. Исторически, политически, географически, традиционно — это другая страна», — заявил Виктор Орбан в интервью французскому изданию «Ле Пойнт» накануне приватного ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Важный вопрос заключается в том, являются ли наши разногласия поводом для отказа от сотрудничества [с Россией]. Мой ответ — нет. Хотя бы потому, что большая часть мира отличается от Европы», — добавил также венгерский премьер. И тут, на первый взгляд, слышатся нотки прагматизма, но…

По факту, слова Виктора Орбана подводят черту под многовековым и не всегда однозначным процессом интеграции России в Европу. И навсегда закрывают проект «ЕС от Лиссабона до Владивостока». Или, если угодно, от Атлантики до Урала.

Россия — другая. Не Европа ни капельки. И никогда ей не станет. Точка.

А поэтому с Россией возможны исключительно «прагматичные» отношения. Как с Китаем, например. Баш на баш. Ты мне — я тебе. Обменялись, поторговались, посчитали барыши — и на этом всё. Никаких шерочек-машерочек.

Но если Китай стал для Европы гигантской фабрикой, крупным инвестором и отчасти «спонсором», то что Старому Свету может предложить Россия?

Природные ресурсы? Но последние два года показали, что Европа, пусть и дорогой ценой, может обходиться без них. Газ, #нефть, металлы водятся не только на российских просторах. Да и ценность их для стран «первого мира», совершающих сейчас гигантский энергетический переход, продолжит снижаться к каждым годом. А к середине века упадёт до грошей.

Транзитные коридоры? Но Транссиб сейчас всё больше напоминает артерию с тромбами. До круглогодичного и безопасного «северного пути» земному климату ещё теплеть и теплеть. Да и КНР пробивает множество маршрутов в обход России, поскольку лучше многих умеет в диверсификацию.

Совместные проекты? Глядя на то, как РФ сейчас из мести «отжимает» многолетние капиталовложения, инвесторы из Италии, Германии, Франции, других стран #ЕС раз и на всегда закаиваются иметь дело со столь непредсказуемой цивилизацией. Репутация убита в хлам, и никакие гипотетические сверхприбыли не перебьют резко выросший страновой риск.

То есть, где она — основа для прагматичного сотрудничества России с Европой?

А нет её в нынешних реалиях. И это уже не на одно поколение вперёд, вероятно.

Развод, короче. А Виктор Орбан — его глашатай. Причём условно лояльный к РФ.

И вот такую свинью подложил он своим кремлёвским корешам.

Ну не свинтус ли он сам после такого?

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