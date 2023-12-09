 

“Персиковый пух” назван цветом 2024 года: как его использовать в своих нарядах

09.12.2023, 0:15, Разное
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Институт Pantone объявил цвет 2024 года, которым стал “персиковый пух”. Это теплый, бархатистый оттенок, который находится между розовым и бледно-оранжевым. С ним можно создавать как простые, так и шикарные наряды. Ниже представлены несколько образов с трендовым цветом для вдохновения.

Персиковое пальто

В весенний период вы будете сиять, надев пальто модного персикового цвета. Его вы можете носить с черными брюками или юбкой и белой блузкой простого кроя. А чтобы создать еще более эффектный образ, наденьте оригинальное колье, шикарные солнцезащитными очками и сумочку цвета “персиковый пух”.

Юбка со складками

Актуальный наряд весны 2024 года – плиссированная юбка персикового цвета. Для создания модного аутфита ее можно сочетать с черным или темно-синим топом и жакетом в нейтральных тонах. Таким образом трендовый “персиковый пух” не затеряется на фоне других вещей. Для повседневного, но шикарного выхода подойдут кроссовки, а для торжественного – туфли на каблуках.

Элегантный офисный наряд

Цвет “персиковый пух” можно ввести и в офисный лук, что поднимет его на новый уровень, придав ему изысканности, элегантности и женственности. Но при этом профессиональная направленность костюма не приносится в жертву.

Стилизация персиковых брюк

Выберите на лето брюки персикового цвета с завышенной талией и сочетайте их с укороченным топом с цветочным рисунком и с эффектной яркой обувью на каблуках, гармонирующей с верхом. В таком ансамбле вы неизбежно окажетесь в центре внимания.

Романтичное летнее платье

Одним из привлекательных предметов одежды, который мы, по прогнозам экспертов моды, будем часто видеть на улицах предстоящим летом, является персиковое платье. Оно излучает очарование, идеально сочетая в себе комфорт и стиль. Дополните его классическими коричневыми сандалиями и сумкой через плечо.

Сочетание с нейтральными цветами

Хотя цвет “персиковый пух” и привлекает к себе всеобщее внимание, он все же не является чересчур ярким. Его хорошо сочетать с нейтральными тонами, такими как белый, бежевый, серый или коричневый. А если вы выберете элегантную шелковую или атласную блузку персикового цвета и наденете ее с белыми брюками, получится шикарный наряд. Для завершения образа можно использовать яркие украшения.

Персиковые обувь и сумка

Самый модный цвет 2024 года можно применять нее только в одежде. Он будет отлично смотреться также и в обуви. Например, в туфлях на каблуках или в кроссовках.

Эффектно выглядеть будут и сандалии на плоской подошве цвета “персиковый пух”, которые подойдут практически к любому летнему наряду. Персиковые сумки также будут на пике моды в весенне-летний сезон 2024 года.


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