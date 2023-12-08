Вишнево-красный – хит зимы: как стилизовать в образе наряды и аксессуары трендового цвета

Вишнево-красный цвет станет хитом зимы. Этот оттенок выглядит ярко, но не кричаще. Он внесет в ваш стиль больше красок, не нарушая элегантности. Одежду и аксессуары в тонах вишни можно носить с легкостью и непринужденной изысканностью. Мы расскажем как вписать в свой образ вещи вишнево-красного цвета.

Перчатки

Длинные кожаные перчатки со слегка смятым верхом стали одним из трендов зимы. Особой популярностью будут пользоваться модели вишнево-красных оттенков. Вы можете вписать их в монохромный черный образ или дополнить обувью на каблуках под цвет перчаток.

Колготки

Возможно, что вишнево-красные колготки покажутся ваш слишком смелым аксессуаром. Однако их можно органично вписать в свой зимний образ.

Добавьте яркие вишневые колготки к полностью черному наряду. Это внесет больше разнообразия в однотонный темный образ. В этом случае не стоит использовать другие красочные детали, чтобы не создавать избытка яркости.

Если эта идея кажется вам слишком смелой, то наденьте вишнево-красные носочки поверх черных колготок. У вас получится запоминающийся, но сдержанный образ.

Трикотаж

Зимой многим из нас хочется укутаться в большой шарф, а также надеть уютный вязаный свитер или кардиган. Выбирайте теплые вещи из вишнево-красного трикотажа. Вы можете носить их поверх основного наряда в нейтральных тонах. Вишнево-красный цвет сочетается как со светлыми, так и с темными оттенками.

Монохромный образ

Попробуйте создать монохромный образ в вишнево-красных тонах. У вас получится яркий стиль, который контрастирует с зимней природой. Вы можете использовать в своем наряде разные оттенки вишнево-красного цвета.

Монохромный образ особенно идет женщинам невысокого роста, так как он визуально вытягивает силуэт.

Блейзеры

В 2023 году были очень популярны блейзеры оверсайз. Они останутся актуальными и в зимний сезон. Если вы захотите пополнить свою коллекцию просторных блейзеров, то выбирайте модель вишнево-красного цвета. Эта деталь сделает ваш образ игривым и запоминающимся.

Куртка и галстук

Дополните свой классический образ курткой из вишневого денима и галстуком в тон. Скомбинируйте их с белой рубашкой или блузкой. У вас получится элегантный, но не скучный стиль, который подходит как для офиса, так и для праздничных мероприятий.

Брюки

Брюки из блестящей вишнево-красной кожи привнесут в ваш зимний образ нотку смелости. Чтобы сбалансировать цветовую гамму, сочетайте их с обувью, свитером и пальто нейтральных оттенков.

Головной убор и обувь

Широкие джинсы и худи или куртка нейтральных оттенков – неизменные атрибуты повседневного уличного образа. Дополните свой стиль вишнево-красными кроссовками и бейсболкой в тон обуви. Это оживит ваш образ и сделает его смелым.

Для контраста вы можете скомбинировать яркую обувь с белыми носками. Завершите свой стиль вишнево-красным маникюром.

Сумочка и обувь

На фото выше вы видите образ в белых тонах с макси-юбкой. Он выглядит очень женственно и элегантно. Этот стиль удачно дополнен вишнево-красной сумочкой и остроносой обувью такого же цвета, которая едва выглядывает из-под длинной юбки.