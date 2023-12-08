Мнение: Война дронов, сложности у российского авиапрома и визит Путина в Саудовскую Аравию

1. Американцы пишут, что их прокси-война позволяет военным армии получить уникальный опыт в использовании нового оружия и новых боевых технологий (ссылка):



Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал конфликт на Украине «первой войной дронов». Об этом он написал в своей книге «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины», пишет РБК.

По его словам, использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) представляет собой эволюцию. Петреус также отметил, что это был первый конфликт, в котором дроны играли центральную роль в наземных операциях, со многими важными указаниями на будущее. Это вполне может быть первая в истории полномасштабная война дронов, заявил бывший глава ЦРУ.

Петреус подчеркнул, что возможности дронов, которые используют обе стороны конфликта, ограничены, однако подобная тактика будет применяться в будущих войнах.

2. Российский авиапром продолжает испытывать трудности. Сроки испытаний и запуска в серию наших новых самолётов затягиваются, главным образом из-за необходимости импортозамещения двигателей (ссылка):



Западные санкции стали причиной ускоренного возрождения российского самолетостроения, хотя этот процесс и не из простых. Об этом на лекции «Создаем будущее сегодня» в рамках проекта «Знание. Лекторий» заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, отечественные авиакомпании долго закупали самолеты за рубежом, но страна уже работала над собственными лайнерами. Сначала использовались советские заделы и привлекались зарубежные партнеры, но после начала боевых действий на Украине те полностью отказались от всякого сотрудничества.

Мишустин рассказал, что российские предприятия разрабатывают свои шасси, двигатели, авионику, электрику, композитные детали и много другого. «Еще есть вопросы по замещению иностранной составляющей. Но мы со всем справимся. И наши инженеры и конструкторы усиленно над этим работают», — заключил премьер.

В соответствии с программой развития гражданской авиации до 2030 года, утвержденной правительством в июне прошлого года, на смену иностранным устаревшим советским самолетам должны были прийти шесть машин различного типа: импортозамещенная версия Sukhoi Superjet 100 (получила название Superjet 100), МС-21, Ил-114-300, ТВРС-44 «Ладога», Л-410 и «Байкал» (ЛМС-901). При этом в текущем году должны были начаться поставки SJ 100, Ил-114-300 и Л-410.

По состоянию на конец 2023 года, Superjet 100 поднимался в воздух только с иностранными двигателями. Испытания лайнера с российской силовой установкой переносятся с конца прошлого года, их должны были провести сначала в марте, а потом в июне 2023 года. К настоящему времени дата первого полета не анонсировалась.

Испытания импортозамещенного МС-21 также перенесены на неопределенный срок, хотя производитель по-прежнему утверждает, что сможет начать поставки в авиакомпании в следующем году.

Точно перенесен на несколько лет выпуск Ил-114-300. Причиной такого решения стала неготовность двигателя, который спровоцировал остановку создания и другой модели самолета.

Производство Л-410 наладить не удалось из-за проблем с иностранной авионикой, сейчас над проектом аналога этого самолета занимаются Россия и Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал значительными необходимы на него расходы.

3. У нашего военного авиапрома дела идут лучше, проблем с двигателями для военных самолётов нет. Отличной рекламой нашей авиатехники стал недавний показательный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию, во время которого президентский самолёт сопровождали истребители Су-35 (ссылка).

Внезапность и пышность визита, показательно радушный приём со стороны саудовских властей стали неприятным сюрпризом для Запада. Вот характерный комментарий от представителя западных бизнес-элит (ссылка).

Поездка президента России Владимира Путина на Ближний Восток свидетельствует о падении гегемонии Запада. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

«Достаточно посмотреть, как Путина встретили в ОАЭ и Саудовской Аравии во время его визита на Ближний Восток, чтобы понять, что нефтедоллар ушел в историю и что многополярный порядок берет верх», — отметил немецкий предприниматель.

Обычная публика реагирует ещё эмоциональнее. Вот самые популярные комментарии с Ютуба под видеороликом о визите Путина в Эр-Рияд (ссылка):

– «Лучший президент и лидер мира» [на испанском языке].

– «Экстраординарный мировой лидер. Образец государственного деятеля. Это конец эпохи неоколониализма» [на португальском языке].

– «Вот настоящий лидер нации» [на португальском языке].

– «Таким президентом вы можете гордиться, дорогие российские друзья» [на немецком языке].

– «Мы, сербы, называем президента Путина царём. Простой, мудрый, стабильный, с холодной головой, горячим сердцем и широкой славянской душой» [на сербском языке].

– «Я завидую, что у россиян такой великий президент» [на польском языке].

– «Самый любимый лидер в мире, президент Владимир Путин, мы, индийцы, всегда будем хвалить вас за вашу лучшую работу» [на английском языке].

Настроения жителей планеты понятны. Даже в Европе многие устали от США, не говоря уже о других континентах. А Россия и Путин сейчас возглавляют блок стран, которые бросили американцам открытый вызов и побеждают их.