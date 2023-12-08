В России вернут наказание за тунеядство

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал инициативу Всероссийского профсоюза «Труженик» о привлечении граждан, не работающих без уважительной причины, к административной и уголовной ответственности.

До конца декабря эксперты подготовят законопроект «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими паразитический образ существования», который будет рассмотрен нижней палатой парламента в начале 2024 года.

– Последние 30 лет западная пропаганда развращала россиян, внушая им, что можно не работать. Целью наших врагов был подрыв экономики России, поэтому мы обязаны принять срочные меры, – считает заместитель председателя «Труженика» по идеологии и воспитательной работы.

По информации «Ведомостей», Минцифры уже приступило к созданию Федерального реестра тунеядцев – в него включат всех совершеннолетних граждан, нетрудоустроенных официально больше четырёх месяцев подряд.

– Пока решается вопрос, какие будут введены против них ограничения – запрет на получение банковских услуг, покупку предметов роскоши или выезд за границу, – рассказал источник издания в правительстве.

По прогнозам экспертов, возвращение к передовым советским практикам позволит увеличить ВВП на 5-7 % уже через год, после введения ответственности за тунеядство.

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