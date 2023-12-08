 

В России вернут наказание за тунеядство

08.12.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал инициативу Всероссийского профсоюза «Труженик» о привлечении граждан, не работающих без уважительной причины, к административной и уголовной ответственности.

До конца декабря эксперты подготовят законопроект «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими паразитический образ существования», который будет рассмотрен нижней палатой парламента в начале 2024 года.

– Последние 30 лет западная пропаганда развращала россиян, внушая им, что можно не работать. Целью наших врагов был подрыв экономики России, поэтому мы обязаны принять срочные меры, – считает заместитель председателя «Труженика» по идеологии и воспитательной работы.

По информации «Ведомостей», Минцифры уже приступило к созданию Федерального реестра тунеядцев – в него включат всех совершеннолетних граждан, нетрудоустроенных официально больше четырёх месяцев подряд.

– Пока решается вопрос, какие будут введены против них ограничения – запрет на получение банковских услуг, покупку предметов роскоши или выезд за границу, – рассказал источник издания в правительстве.

По прогнозам экспертов, возвращение к передовым советским практикам позволит увеличить ВВП на 5-7 % уже через год, после введения ответственности за тунеядство.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Мнение: Война дронов, сложности у российского авиапрома и визит Путина в Саудовскую Аравию

08.12 / Зимняя мода 2024: самые горячие тенденции начала сезона

08.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Бюсты и памятники Сталину на территории России

08.12 / Мнение: О планах Путина продолжать… К чему россиянам готовиться в 2024-м?

08.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мастер и Маргарита”. Очередная экранизация

08.12 / Врач Тихомирова: маргарин снижает когнитивные функции

08.12 / За публикацию ложной информации об СВО Google оштрафован на 4 млн рублей

08.12 / Павел Дуров: подписку Telegram премиум оформили уже более 4 млн пользователей

08.12 / Павел Дуров: подписку Telegram премиум оформили уже более 4 млн пользователей

08.12 / Скандалы: Загадка Тейлор Свифт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика