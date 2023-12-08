 

Павел Дуров: подписку Telegram премиум оформили уже более 4 млн пользователей

08.12.2023, 19:00, Разное
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Число пользователей Telegram Premium превысило отметку в 4 миллиона, об этом рассказал Павел Дуров, основатель Telegram Messenger Inc., в своем официальном англоязычном канале. За последние пять месяцев количество платных пользователей мессенджера удвоилось, а за последний год увеличилось в четыре раза. Сегодня, 8 декабря 2023 года, достигнута отметка в 4 миллиона обладателей Telegram Premium.

Бизнесмен подчеркнул, что Telegram Premium, запущенный менее полутора лет назад, стал самой быстрорастущей платной подпиской в истории приложений для обмена сообщениями.

Павел Дуров выразил благодарность платным пользователям Telegram и подчеркнул, что команда разработчиков регулярно добавляет новые функции для них.

Telegram Premium предоставляет пользователям мессенджера широкий набор дополнительных возможностей. С подпиской можно иметь неограниченное число чатов и каналов, выбирать из большего разнообразия реакций, настраивать профиль и многое другое.


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