В WhatsApp появились самоудаляющиеся аудиосообщения

Совсем недавно, 7 декабря 2023 года, в мессенджере WhatsApp была внедрена инновационная функция под названием “View Once”. Разработчики приложения представили эту возможность в своем официальном пресс-релизе.

“View Once” дает пользователям способность отправлять аудиосообщения, которые автоматически удаляются после их прослушивания. Такие сообщения отмечаются специальным знаком в чате, указывая на то, что аудиозапись можно будет прослушать всего один раз.

Компания подчеркнула, что все личные сообщения в WhatsApp, включая голосовые, по умолчанию защищены сквозным шифрованием. Функция “Однократное воспроизведение” дополняет эту защиту, улучшая конфиденциальность переписки.

Для создания самоудаляющегося аудиосообщения пользователь должен зажать кнопку с изображением микрофона в диалоговом окне WhatsApp. После этого, через секунду, в нижней части экрана появится новая иконка с цифрой “1”. Нажав на нее, добавляется функция самоуничтожения после прослушивания аудиосообщения.

WhatsApp, как известно, является одним из самых популярных мессенджеров и принадлежит американской IT-корпорации Meta (компания признана в РФ экстремистской и запрещена).